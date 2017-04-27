В Казани откроется фотовыставка, посвященная композитору Раймонду Паулсу

(Город Казань KZN.RU, 27 апреля). Сегодня в музее Константина Васильева (ул.Баумана, 29/11) откроется фотовыставка «Встреча с маэстро Раймондом Паулсом». Участие в мероприятии примут представители делегации Рижской думы и Мэрии Казани.

Уникальный проект был создан при поддержке Рижской думы. Для выставки были отобраны разные фотоснимки из всевозможных жизненных мгновений – маэстро за фортепьяно, играя на аккордеоне, будучи на сцене, в первой студии Латвийского радио и в Латвийском национальном театре, а также особенные фотоснимки внучки маэстро, сделанные во время рабочих будней.

На выставке представлены фотографии Яниса Дэйнатса, Артурса Кондратса, Заны Йензены, Кристины Ламберте, Эрнеста Динки, Каспарса Баламовска, Моники Падерсен, Каспарса Гарды и Илмарса Знотыньша.

Открытие выставки состоится в 18.30. Она будет проходить в Казани с 27 апреля по 11 мая, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

(С)



Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани