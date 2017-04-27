В Казани открылась фотовыставка «Встреча с маэстро Раймондом Паулсом»

(Город Казань KZN.RU, 27 апреля, Алсу Сафина). Сегодня в Казани, в музее Константина Васильева на ул.Баумана открылась фотовыставка «Встреча с маэстро Раймондом Паулсом». В церемонии открытия приняли участие заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова, делегация Риги во главе с Мэром латвийской столицы Нилом Ушаковым, начальник Управления культуры Азат Абзалов.

Перед открытием фотовыставки научный сотрудник музея Константина Васильева и друг художника Геннадий Пронин провел для делегации Рижской думы экскурсию по экспозициям музея, рассказав об основных вехах творчества художника.

Далее на открытии фотовыставки Е.Лодвигова отметила, что казанцы прекрасно знают и любят композитора Раймонда Паулса. «Здорово, что вы привезли в наш город великолепную выставку. Рада, что в майские праздники жители и гости Казани смогут насладиться этими прекрасными фотографиями», — сказала она. Отметим, что выставка продлится до 11 мая.

«Мы не смогли по ряду причин привезти маэстро Раймонда Паулса первым рейсом. Но благодаря Президенту Татарстана мы смогли . Это значит, что у нас есть все возможности после этой выставки попытаться уговорить маэстро приехать в Казань», — сказал Мэр Риги Нил Ушаков. Кроме того, у каждого жителя Татарстана благодаря прямому авиарейсу есть возможность полететь в Ригу и услышать прославленного композитора и пианиста, уверен он. Нил Ушаков рассказал, что маэстро выступает и на бесплатных концертах, которые проводятся летом в центре столицы Латвии. Такие мероприятия собирают до 60 тыс. зрителей. В последний раз Раймонд Паулс выступал на набережной города два года назад с 3-часовым концертом. Нил Ушаков поблагодарил Казань — город, где он оказался впервые, за гостеприимство.

Стоит отметить, что выставка организована при поддержке Рижской думы. В экспозиции отображены разные моменты жизни композитора – маэстро за фортепьяно, с аккордеоном, на сцене, в первой студии Латвийского радио и в Латвийском Национальном театре, а также фотоснимки Моники Педерсен, внучки маэстро, сделанные во время рабочих будней. На выставке представлены фотографии Яниса Дэйнатса, Артурса Кондратса, Заны Йензены, Кристины Ламберте, Эрнеста Динки, Каспарса Баламовска, Каспарса Гарды и Илмарса Знотыньша.

Мэр Риги Нил Ушаков оставил запись в гостевой книге музея. «Я восхищен и вашим музеем, и, конечно, вашим восхитительным городом. Желаю вам тепла, благополучия, любви и счастья», — написал он.

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани