В Казани отметят день рождения Габдуллы Тукая

(Город Казань KZN.RU, 24 апреля). 26 апреля в Казани пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к 131-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая и Дню родного языка.

В этот день в 9.00 состоится возложение цветов к памятнику поэта в сквере Г.Тукая. Позже, в 11.00, здесь запланирована концертная программа. В 9.30 в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им.М.Джалиля пройдет концерт, посвященный 131-годовщине со дня рождения Г.Тукая.

В полдень у памятника поэту на ул.Театральная начнется поэтический митинг, сообщили в агентстве «Татмедиа».

(С)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани