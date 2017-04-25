(Город Казань KZN.RU, 25 апреля). 18-20 мая в Казани пройдет IX Международный экономический саммит России и стран исламского мира «Россия — Исламский мир: KazanSummit-2017».

Ключевой темой саммита этого года станут исламские инвестиции в контексте международных экономических отношений. Также участников KazanSummit-2017 ждет презентация инфраструктуры и возможностей Особых экономических зон, инновационных проектов, ведущих промышленных игроков и объединений, финансовых институтов, инвестиционного потенциала регионов России и стран исламского мира. можно узнать на сайте мероприятия.

Впервые Международный экономический саммит России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) прошел в 2009 году. В прошедшем KazanSummit-2016 приняли участие 1556 представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств 14 государств, депутатов парламентов, инвесторы и бизнесмены из 51 страны мира.

Фото с сайта kazansummit.ru

(Н)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани