В Казани пройдет ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями

(Город Казань KZN.RU, 27 апреля). 28 апреля в рамках первого в мире чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов по слуху «DeafSkill» в Казанском строительном колледже состоится специализированная ярмарка вакансий.

Вакантные рабочие места гражданам с ограниченными возможностями предложат представители таких предприятий и организаций, как ТД «Автокомпонент», Университет управления «ТИСБИ», Казанский торгово-экономический техникум, ООО «Казанский комбинат надомников +», «Ак Барс страхование», КТ «Пошив», Казанское приборостроительное конструкторское бюро.

Специалисты службы занятости проконсультируют соискателей по вопросам труда, госгарантий, а также окажут информационную помощь родителям, воспитывающим детей-инвалидов. Кроме того, посетители ярмарки смогут получить консультации специалистов социальной защиты, медико-социальной экспертизы и пенсионного фонда.

Мероприятие начнется в 10.00 по адресу: ул.Липатова, 25, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ. Телефон для справок: (843) 562-48-16.

(Ч)



Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани