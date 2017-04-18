В Казани пройдут финальные читки конкурса новой драматургии «Ремарка»

(Город Казань KZN.RU, 18 апреля). 21-23 апреля в Казани пройдут финальные читки международного конкурса новой драматургии «Ремарка». Основная программа пройдет на малой сцене Казанского академического русского Большого драматического театра им.В.И.Качалова. Программа «Off» — в творческой лаборатории «Угол».

В этом году на конкурс поступили 643 пьесы из России, Белоруссии, Украины, Грузии, Америки, Швеции, Израиля, Финляндии и других стран.

Конкурс новой драматургии «Ремарка» был создан его художественным руководителем режиссером и продюсером Олегом Липовецким пять лет назад в Петрозаводске для поддержки и продвижения талантливых драматургов Карелии и Северо-Запада. За недолгое время существования конкурс быстро перерос региональные рамки и стал международным.

Финал конкурса является передвижным — финальные читки проходят каждый год в новом городе.

В конкурсе два шорт-листа: «Весь мир» и «Принимающий регион». Это позволяет концентрировать внимание на местных авторах и включать их в контекст общего театрального процесса.

В казанских читках «Ремарки» принимают участие творческие силы таких коллективов города, как театр им.Качалова, коллектив творческой лаборатории «Угол», Казанский ТЮЗ, Татарский театр драмы и комедии им.К.Тинчурина, Камерный театр «Театр.Акт».

В Казани пройдут читки и обсуждения пьес-финалистов в номинации «Приволжский федеральный округ»: «Пистис Эльпис Агапэ» А.Гумеровой (Казань), «Как сделать зомби в домашних условиях» С.Давыдова (Тольятти) и «Время сбора плодов» И.Яковлева (Уфа) и в номинации «Мир»: «Человек из Подольска» Д.Данилова (Москва), «Летели качели» К.Стешик (Минск, Белоруссия), «Март и Слива» Е.Бизяевой (Москва).

Также в рамках мероприятий конкурса пройдут лекции-встречи театрального критика, помощника художественного руководителя МХТ по спецпроектам Павла Руднева, театрального критика, преподавателя ВГИК, куратора программ Электротеатра «Станиславский» Кристины Матвиенко и драматурга, председателя жюри конкурса «Ремарка» и организатора фестиваля «Любимовка» Михаила Дурненкова.

В экспертный совет и жюри конкурса входят ведущие специалисты России и других стран в области театра и драматургии: Павел Руднев, Михаил Дурненков, Кристина Матвиенко, Елена Исаева, Олег Лоевский, Анна Банасюкевич, Родион Белецкий, Юлия Тупикина, Олег Липовецкий и другие.

На читки пьес – победителей конкурса могут прийти как профессионалы, так и обычные зрители, сообщает пресс-служба театра им.В.Качалова.

Фото с сайта vmireteatra.ru

(С)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани