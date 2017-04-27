В Казани состоятся матчи чемпионата России по гандболу среди команд первой лиги

(Город Казань KZN.RU, 27 апреля). 29 и 30 апреля в Казани пройдут матчи чемпионата России по гандболу среди мужских команд первой лиги. Клуб столицы Татарстана «Зилант» сразится с «УрФУ» из Екатеринбурга.

Матчи состоятся в Центре бокса и настольного тенниса (ул.Файзи, 2а) и станут решающими за выход в финальную стадию чемпионата России. В субботу игра начнется в 18.00, в воскресенье – в 11.00. Вход свободный.

В конце матча состоится лотерея, главный приз которой – планшет, сообщает Федерация гандбола РТ.

(Н)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани