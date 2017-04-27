В Казани заработает горячая линия по вопросам призыва на военную службу

(Город Казань KZN.RU, 27 апреля). 28 апреля казанцы смогут проконсультироваться по вопросам призыва на военную службу, набор граждан на военную службу по контракту, морально-психологической и информационной работы с гражданами.

На вопросы жителей ответят представители Военного комиссариата РТ по телефону (843) 221-80-35. Горячая линия будет работать с 10.00 до 12.00, сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по РТ.

(Н)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани