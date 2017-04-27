В Приволжском районе Казани появятся улицы Рудольфа Нуреева и Олега Лундстрема

(Город Казань KZN.RU, 27 апреля). Улицы Рудольфа Нуреева и Олега Лундстрема появятся в Приволжском районе Казани.

О присвоении названий новым улицам и переулку в жилом массиве «Коттеджный поселок «Примавера» говорится в постановлении Исполкома Казани №1339 от 17 апреля 2017 года. Так, одна из улиц будет носить имя советского, английского и французского артиста балета и балетмейстера Рудольфа Нуреева.

Кроме того, в коттеджном поселке появятся улицы, названные в честь Шагиахмета Алкина – первого казанского полицмейстера из татар-мусульман, Олега Лундстрема – в честь композитора, эстрадного дирижера, заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии РФ.

Еще одна улица будет носить имя Виктора Деринга – народного артиста РТ, заслуженного артиста РФ, почетного кинематографиста России, художественного руководителя и главного дирижера Государственного оркестра кинематографии РТ.

Также в коттеджном поселке появится переулок Блестящий.

Комитету ЖКХ поручено организовать установку адресной атрибутики на новых улицах.

(С)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани