В шествии «Бессмертного полка» в Казани ожидается участие около 100 тыс. человек

(Город Казань KZN.RU, 25 апреля). 9 мая Казань присоединится к всероссийской акции «Бессмертный полк».

В этом году организаторы акции – молодежные патриотические объединения города — предложили немного измененный маршрут. Сбор участников будет происходить на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого. Оттуда в 15.00 полк пройдет по центральным улицам города: по ул.Карла Маркса, ул.Лобачевского, мимо парка Черное озеро и по ул.Кремлевская.

«Бессмертный полк» завершит свое шествие на площади Тысячелетия, где всех участников будет ожидать грандиозная интерактивная праздничная программа, выступление тысячного хора проекта «Поющая Казань» с элементами народного караоке, сообщает Комитет по делам детей и молодежи.

Старт всероссийской акции запланирован на 15.00. Длина всего маршрута в столице Татарстана составит более 2 км. Возглавит процессию самое большое Знамя Победы площадью более 200 кв.м. Чести пронести знамя будут удостоены участники международного молодежного образовательного проекта «Союз — Наследники Победы».

Ожидается, что в «Бессмертном полку» примут участие около 100 тыс. человек, в том числе представители молодежных общественных объединений города. В организации движения шествия окажут содействие 500 волонтеров.

Жителей и гостей Казани приглашают принять участие в акции, призванной сохранить память о Великой Отечественной войне, и о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины.

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(С)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани