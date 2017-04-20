Вход для болельщиков «Рубина» на домашнюю игру против «Терека» будет свободным

(Город Казань KZN.RU, 20 апреля). Футболисты казанского «Рубина» оплатят расходы на покупку билетов для болельщиков клуба из столицы Татарстана на ближайший домашний матч против «Терека» на «Казань Арене». Об этом в ходе открытой тренировки на базе «Рубина» заявили сами игроки.

«Сегодня большой день – 59-летие клуба. Мы понимаем всю нашу ответственность за неудовлетворительные результаты этого сезона, понимаем, что не оправдываем надежд болельщиков. Мы хотим пригласить болельщиков на домашний матч с «Тереком» 26 апреля, отпраздновать вместе с нами день рождения клуба. И по решению команды все затраты болельщиков на покупку билетов на этот матч будут компенсированы игроками», — сообщил журналистам вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков.

Руководство «Рубина» положительно восприняло инициативу футболистов. «И я бы хотел пригласить всех на ближайший домашний матч с «Тереком», который состоится 26 апреля в 19.30. Билеты, которые любезно согласились выкупить наши футболисты, будут выдаваться бесплатно», — сказал генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов.

Билеты можно будет забронировать и получить на сайте клуба по специальному промо-коду, а также получить в кассах. О времени начала работы касс будет объявлено дополнительно. Также владельцы абонементов будут проинформированы о полагающихся им бонусах. Вся дополнительная информация о процедуре получения билетов на матч 25-го тура чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Тереком» будет доступна позднее на официальном сайте «Рубина», сообщает пресс-служба казанского клуба.

(Ч)



Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани