XVII республиканский фестиваль «Созвездие – Йолдызлык» в Казани собрал 76 тысяч участников

(Город Казань KZN.RU, 24 апреля). В Казани подвели итоги XVII республиканского открытого телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык». В этом году участниками грандиозного мероприятия стали 76 тысяч человек.

Имена победителей фестиваля были оглашены на гала-концерте, который состоялся 22 апреля в КРК «Пирамида». Призы обладателям Гран-при вручил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Дамир Фаттахов наградил юные дарования из Казани. Награждая победителей, Дамир Фаттахов отметил, что для многих детей фестиваль стал второй семьей и отличной стартовой площадкой. «Созвездие-Йолдызлык» – это всеми признанное и любимое мероприятие, праздник талантов. Уверен, фестиваль откроет участникам дорогу на большую сцену», — сказал он.

«Созвездие-Йолдызлык» проводится под патронажем Президента РТ ежегодно с 2001 года и охватывает все районы и города Татарстана. Открытый формат мероприятия позволяет принять участие в конкурсе не только творческим коллективам и исполнителям из России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. За 17 лет участниками фестиваля стали более 960 тысяч детей и подростков Татарстана.

Для участников фестиваля, занявших первые места в номинациях фестиваля, указом Президента РТ с 2006 года учреждены специальные государственные стипендии, а педагогам присваивают звания «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан».

(Ч)



Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани