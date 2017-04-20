За неделю в Казани зарегистрировано рождение 391 ребенка

(Город Казань KZN.RU, 20 апреля). За прошедшую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 391 ребенка: 191 мальчика и 200 девочек.

Возраст самой юной мамы – 17 лет, самой зрелой – 42 года, самого юного отца – 20 лет, самого зрелого – 49 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 780 граммов, а максимальный – 4600 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Полина, Илья, Ева, Дарья, Тимур, Амалия, Карим.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Анита, Динияр, Мирта, Ариадна, Мила, Демид, Нуретдин, Ильфия, Муслим, Яромир.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 119 пар. Самым молодым жениху и невесте исполнилось по 18 лет. Возраст самого взрослого жениха составил 72 года, самой взрослой невесты – 77 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.

(Ч)

Источник: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани