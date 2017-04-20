26 апреля — Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

Дорогие земляки! Уважаемые ликвидаторы радиационных аварий и катастроф!

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Самая крупная за всю историю мирного атома техногенная катастрофа, с последствиями которой не могут справиться до сих пор, нанесла непоправимый ущерб всей планете. Эту дату в мире отмечают как Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

На устранение последствий трагедии отправились тысячи добровольцев, в числе которых были новосибирцы. Настоящие герои хорошо понимали, на что они идут: работали день и ночь в экстремальных условиях. И это отразилось на их здоровье и дальнейшей жизни.

Новосибирцы принимали участие в создании ядерного щита нашей Родины, в испытаниях атомного оружия на Семипалатинском, Тоцком, Новоземельском полигонах, в ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк».

Я соболезную сибирякам, потерявшим родных и близких в результате радиационных катастроф, от всего сердца благодарю ликвидаторов, которые и сегодня в строю!

Их жизнь — пример для молодых! Имена героев-чернобыльцев вошли в историю города, страны. В 1996 году в Нарымском сквере воздвигнута стела Памяти жертв радиационных катастроф и аварий, а 30 сентября 2014 года в Новосибирске открыт монумент «Покорителям атома» как дань уважения ликвидаторам радиационных катастроф и ветеранам атомной отрасли.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, силы духа, оптимизма, семейного благополучия!

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»