АНОНС: 29 апреля — праздник на Оби в честь начала судоходного сезона

29 апреля с 12.00 до 15.00 в парке «Городское начало» состоится торжественное открытие навигации на реке Оби.

Праздник посвящен началу судоходного сезона. В прошлом году событие из профессионального переросло в общегородское, вызвав большой интерес новосибирцев и гостей сибирской столицы.

В честь официального открытия движения по реке Обь будет поднят флаг навигации речного флота. Торжественным маршем пройдут курсанты речного училища. Гостей праздника ждет уже полюбившийся всем грандиозный парад судов — пассажирские, грузовые теплоходы, катера пройдут по Оби мимо парка «Городское начало», приветствуя собравшихся звонкими гудками. Лучшие творческие коллективы Новосибирска примут участие в праздничной программе. Зрителей ждут тематические, игровые и фотозоны, а также горячий чай и угощения.

Организаторы мероприятия: администрация Обского бассейна внутренних водных путей, мэрия города Новосибирска, Городская дирекция творческих программ.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»