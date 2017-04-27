АНОНС: Час прессы: как участие Новосибирска в федеральных проектах повлияет на долгосрочную градостроительную политику

Завтра, 28 апреля, в рамках еженедельной встречи мэра Анатолия Локтя с представителями СМИ глава города проведет совещание по развитию градостроительной политики Новосибирска.

В 2017 году Новосибирск участвует в двух ключевых федеральных проектах: «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги». Эти приоритетные нацпроекты предусматривают, что только в этом году в нашем городе будут капитально отремонтированы более 20 км магистральных дорог, благоустроены почти 200 дворовых территорий многоквартирных домов и Михайловская набережная. Таким образом, городские приоритеты, заявленные мэром в прошлом году, подкреплены федеральными программами. О том, как встроены эти решения в долгосрочную градостроительную политику, пойдет речь на еженедельной встрече мэра с представителями средств массовой информации — о ситуации доложит заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии — главный архитектор города Виктор Тимонов.

Начало — в 11-30 в зале заседаний мэра (Красный проспект, 34, каб. 301).

После доклада заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии — главного архитектора города Анатолий Евгеньевич готов ответить на вопросы журналистов.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»