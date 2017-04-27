АНОНС: Городская акция «Память»

Завтра, 28 апреля, в 15.00 на воинском захоронении Заельцовского кладбища состоится городская молодежная акция «Память».

Акция приурочена к празднованию 72-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и проводится в рамках «Эстафеты патриотизма поколений».

В мероприятии примут участие более 120 активистов Новосибирского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

28 апреля они проведут уборку территории захоронения и покраску табличек с именами воинов-сибиряков.

Для справки: ежегодно, начиная с 2010 года, комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска совместно с молодежным активом города реализует акцию «Память» по уборке и благоустройству захоронений воинов-сибиряков. В рамках акции проводятся уборка от мусора, благоустройство и ремонт захоронений воинов.

Акция проходит в несколько этапов. Уже стало традицией, что весенний этап организуют в преддверии празднования Дня Победы на воинском захоронении Заельцовского кладбища.

Постоянными активными участниками акции являются бойцы студенческих отрядов, участники добровольных молодежных объединений правоохранительной направленности, воспитанники патриотических центров города Новосибирска.

В 2017 году акция «Память» проводится в Новосибирске:

23 апреля — воспитанники патриотических центров приняли участие в акции на Заельцовском кладбище города Новосибирска;

28 апреля — бойцы студенческих отрядов будут убирать и благоустраивать захоронения воинов на территории воинского захоронения на Заельцовском кладбище;

20 июня — воспитанники патриотических центров примут участие в акции на Гусинобродском кладбище города Новосибирска;

1 октября — акция также пройдет на Гусинобродском кладбище при участии воспитанников патриотических центров города.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»