АНОНС: Как предупредить девиантное поведение?

25 апреля состоится III городская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы психолого-педагогической профилактики девиантного поведения несовершеннолетних».

Конференция проводится в целях определения приоритетных направлений работы в сфере профилактики девиантного поведения детей и подростков в муниципальной системе образования в современных условиях, а также повышения эффективности профилактической работы по данной проблеме в образовательных учреждениях и координации межведомственного взаимодействия.

Организаторами являются департамент образования мэрии Новосибирска и МКУ ДПО «Городской центр образования и здоровья «Магистр».

Конференция призвана стать площадкой для диалога представителей различных структур и ведомств, которые занимаются вопросами профилактики девиантного поведения детей и подростков.

Конференция состоится в 10.00 в ДТД и УМ «Юниор» по адресу: ул. Кирова, 44/1.

Программа конференции

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»