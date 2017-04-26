АНОНС: Лучший опыт внедрения Smart-технологий в городское хозяйство обсудят участники форума «Городские технологии»

Завтра, 27 апреля, мэр Анатолий Локоть примет участие в работе круглого стола «Лучшие практики внедрения smart-технологий в России и мире» — одного из ключевых мероприятий второго международного форума «Городские технологии».

Напомним, форум «Городские технологии» — крупный симпозиум по продвижению передовых разработок в отрасли городского хозяйства, который проводится в Новосибирске второй год подряд. Основные направления работы форума: «Энергоэффективность. Инновационная энергетика», «Система управления ЖКХ. Умный дом», «Строительство и Smart-city», «Транспорт и дорожное строительство», «Безопасность в городе», «Зеленый город: экология и развитие городского пространства», «Доступная среда. Индустрия реабилитации».

Круглый стол «Лучшие практики внедрения smart-технологий в России и мире» станет итоговой экспертной площадкой, на которой специалисты Новосибирска и других городов обсудят мировой и отечественный опыт и инструменты внедрения smart-технологий.

Круглый стол пройдет в большом зале мэрии (Красный проспект, 34). Начало — в 16-00.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»