АНОНС: Мэр Анатолий Локоть встретится с участниками Вахты памяти

В понедельник, 24 апреля, мэр города Анатолий Локоть встретится с курсантами Центра гражданско-патриотического воспитания молодежи им. А. Невского, которые несут Вахту памяти у Стелы трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в 1941-1943 годах.

Глава города вместе с руководителем ЦГПВ им. А. Невского Евгением Гузеевым посетят Молодежный центр технического творчества МБУ «Территория молодежи» по адресу: ул. Садовая, 63, где располагаются караульные помещения и комнаты для занятий с воспитанниками. Мэру Анатолию Локтю расскажут об истории возрождения Вахты памяти и перспективах развития проекта. Кроме того, запланирована встреча мэра с курсантами центра гражданско-патриотического воспитания.

Мероприятие начнется в 13-15 у Стелы трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в 1941-1943 годах (начало ул. Восход).

Информационная справка:

Вахта Памяти — одна из «живых» форм военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Впервые несение Вахты Памяти у памятника Борису Богаткову было организовано в 1975 году и осуществлялось до 1989 года. В 2015 году традиция была возрождена. Инициаторами возобновления стали воспитанники «Центра гражданско-патриотического воспитания им. А. Невского» МБУ «Территория молодежи» под руководством Евгения Гузеева.

Цель Вахты Памяти — создать условия для патриотического воспитания молодежи.

Проект ежегодно стартует 23 февраля и торжественно заканчивается 9 мая. Несение Вахты Памяти также осуществляется в дни воинской славы России.

Курсанты вахты — учащиеся школ, Сибирских кадетских корпусов, курсанты военно-патриотических клубов города Новосибирска и области, военных образовательных учреждений: Новосибирского военного института имени генерала армии И. К. Яковлева, войск национальной гвардии Российской Федерации, военной кафедры ФГБОУ ВО СибГУТИ.

В течение 70 дней молодые люди несут караульную службу в рабочие дни с 10.30 до 15.00, принимают участие в историко-просветительских мероприятиях, встречаются с ветеранами. Для них проводятся уроки мужества, просмотры военных фильмов, исторические викторины, обучающие занятия по сборке и разборке автоматов и оказанию первой медицинской помощи, творческие конкурсы.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»