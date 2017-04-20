АНОНС: Мэр участвует в Красноярском экономическом форуме

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принимает участие в работе XIV Красноярского экономического форума, который проходит в Красноярске 20-22 апреля, и мероприятиях Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.

Ежегодно Красноярский экономический форум, за которым закрепился статус центральной российской экспертной площадки, собирает представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества для открытого неформального диалога по важнейшим вопросам развития страны, вырабатывает предложения, которые учитываются при принятии решений на самом высоком уровне.

Центральной темой форума в 2017 году станет Стратегия устойчивого развития Российской Федерации в 2018-2024 годах.

Участники масштабного мероприятия в формате открытой дискуссии обсудят задачи и приоритетные направления государственной социально-экономической и экологической политики, повестку реформ в новом политическом цикле.

Мэр Анатолий Локоть примет участие в мозговом штурме «Будущее российских городов», в других дискуссиях и заседаниях.

В Красноярском экономическом форуме традиционно принимают участие представители Правительства Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, региональных органов власти, институтов развития, государственных корпораций и бизнес-сообществ, а также российские и зарубежные эксперты.

В дни форума в Красноярске также проходят мероприятия Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть примет участие в заседании Совета АСДГ и конференции «Современные проблемы развития экономики и финансов муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока», где планирует выступить с докладом «Федеральные программы по благоустройству: возможности и риски для муниципалитетов».

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»