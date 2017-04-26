АНОНС: Открытые городские соревнования по боксу

С 27 по 29 апреля в спортивно-оздоровительном комплексе «Темп» впервые пройдут открытые городские соревнования памяти тренеров спортивного комплекса «Чкаловец» — Станислава Левченко, Бориса Терёшина и Александра Никулина. В соревнованиях примут участие более 100 юношей 15-16 лет в 13 весовых категориях со всей Сибири.

Мероприятие проводится при поддержке администрации Дзержинского района города Новосибирска.

Программа соревнований:

27 апреля

15.00 — предварительные бои;

17.00 — торжественное открытие.

28 апреля

16.00 — полуфинальные бои.

29 апреля

12.00 — финальные бои.

Место проведения: МБУ СОК «Темп» (ул. Красина, 74/1). Вход свободный!

Дополнительная информация: тренер высшей квалификационной категории Станислав Иосифович Левченко воспитал за свою карьеру не одно поколение талантливых спортсменов, выступавших и побеждавших на самых крупных чемпионатах СССР. Среди его воспитанников — Виктор Ощуков, почетный мастер спорта СССР, 3-х кратный победитель чемпионатов СССР и Александр Евстифеевич Никулин — мастер спорта международного класса СССР, многократный победитель международных турниров и матчевых встреч США-СССР в тяжелом весе, впоследствии сам ставший тренером. Борис Георгиевич Терёшин — тренер высшей квалификационной категории, воспитавший в «Чкаловце» десять мастеров спорта по боксу, среди которых победители и финалисты первенств России и всероссийских турниров класса «А».

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»