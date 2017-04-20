АНОНС: XIII Международная выставка и научный конгресс «Интерэкспо ГЕО-Сибирь»

19-21 апреля 2017 года в Новосибирском Экспоцентре пройдет XIII Международная выставка и научный конгресс «Интерэкспо ГЕО-Сибирь». Форум проходит при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и приурочен к празднованию 80-летия образования Новосибирской области и Году экологии.

В рамках форума 21 апреля состоится круглый стол «Современные вопросы регионального природопользования» о проблемах и вопросах рационализации регионального природопользования и обеспечения условий реализации стратегии устойчивого развития территорий в следующем контексте:

‐ научные основы и принципы рационального управления территориями: системный подход к сбору, систематизации, интерпретации информации о природных условиях и особенностях хозяйственного использования территорий областей, районов, населённых пунктов;

‐ применение современных технологий и рациональных управленческих решений для уменьшения негативного воздействия результатов человеческой деятельности на окружающую среду и её отдельные компоненты: водные объекты, атмосферу, почвенный покров и биоту;

‐ современное состояние окружающей среды и хозяйственное использование территорий Новосибирской области;

‐ применение практико-ориентированного подхода в экологическом образовании и воспитании.

Круглый стол пройдет 21 апреля с 10.15 до 13.45 по адресу: ул. Станционная, 104.

На месте можно получить комментарий начальника отдела охраны окружающей среды департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Марии Юрьевны Сидоровой.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»