Благотворительный фонд “СДЕЛАЙ ДОБРО”. Социальная ответственность бизнеса и взаимодействие с благотворительными организациями.





Команда Благотворительного фонда “СДЕЛАЙ ДОБРО” обратившись к этой проблеме, проявила активность в поиске социально ориентированных и неравнодушных компаний, готовых прийти на помощь людям в трудной жизненной ситуации. Была проведена работа по вовлечению компаний в проект “Социальный холодильник”, который реализует МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа» совместно с БФ «СДЕЛАЙ ДОБРО».

Во-первых, хочется отметить быстрый отклик на проблему компаний “Торговый Холдинг Сибирский Гигант» и УК “Первая открытая управляющая компания”.

Наш фонд, обратившись в «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» сделал вывод, что «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» — социально ответственная компания. Компания не осталась в стороне от проблем в обществе и уже не в первый раз оказывает благотворительную помощь в виде пожертвования продуктов для обеспечения людей находящихся в трудной жизненной ситуации.

Первый раз в рамках сотрудничества компания провела благотворительную акцию и предоставила для комплектования наборов широкий ассортимент продуктов. Благодаря такой социальной акции, более 70 семей получили продуктовые наборы. В этот раз «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» предоставил продукты для проекта «Социальный холодильник».

Во-вторых, появилось понимание, что взаимодействие с благотворительными фондами компаниям интересно и есть желание взять эстафету добрых дел при появлении первой же возможности.

Напомним, что целью проекта «Социальный холодильник» является помощь в обеспечении продуктами питания граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, малообеспеченных граждан (многодетные малообеспеченные семьи, малообеспеченные семьи с доходом ниже прожиточного минимума на одного члена семьи, семьи потерявшие кормильца и др.). Проект реализуется по заявке от МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска».



Подробно о проекте «Социальный холодильник» можно узнать по телефонам:

8-952-936-81-06; 8-952-930-5949

или написать нам сообщение, что вы желаете участвовать в проекте «Социальный холодильник»

на почту: sdelaydobro_bf@mail.ru либо https://vk.com/bfsdelaydobro

Выражаем благодарность!!!

«Торговому Холдингу Сибирский Гигант», социальная политика компании всегда проявляется в различных социальных акциях, которые проводит холдинг в магазинах сети и в качестве продуктов, что говорит о внимательном отношении к покупателям, а помощь в благотворительных мероприятиях, подчеркивает социально-ориентированную направленность корпоративной деятельности холдинга.

УК «Первой открытой управляющей компании», компания является одним из партнеров БФ «СДЕЛАЙ ДОБРО» и регулярно принимает участие в различных благотворительных акциях, а в настоящее время ежемесячно принимает участие в проекте «Социальный холодильник».













Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»