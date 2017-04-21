Для борьбы с лесными пожарами в Новосибирской области будет задействовано 490 единиц техники лесопожарных формирований

В Новосибирской области открытие пожароопасного сезона ожидается в южных районах области с 1 мая, а в северных районах – с 5 мая, что на неделю позже, чем в прошлом году. О готовности департамента лесного хозяйства региона к пожароопасному сезону сообщил его руководитель Вячеслав Дубовицкий на пресс-конференции 20 апреля.

Вячеслав Дубовицкий отметил, что лесоводы из 18 районов области приступили к проведению контролируемых профилактических противопожарных выжиганий лесных горючих материалов (сухой травы и сухих листьев). «Выжигание лесных горючих материалов проводится ежегодно после схода снежного покрова с целью минимизации рисков возникновения лесных пожаров. Стоит отметить, что эту работу ведут исключительно лесоводы, на участках, которые наиболее опасны. Перечень таких участков определен федеральным законодательством. Лесным планом Новосибирской области на 2017 год эту работу стоит провести на площади 10,8 тыс га, из которых на площади 2,5 тыс га отжиги уже прошли», – отметил Вячеслав Дубовицкий. Он также сообщил, что к проведению выжиганий приступили 18 лесничеств области: Барабинское, Доволенское, Здвинское, Искитимское, Карасукское, Каргатское, Колыванское, Коченевское, Краснозерское, Купинское, Мирновское, Мошковское, Новосибирское, Ордынское, Татарское, Убинское, Черепановское, Чановское, Чулымское.

Говоря об открытии пожароопасного сезона в 2017 году, руководитель департамента отметил, что его начало ожидается в южных районах области с 1 мая, в северных районах – с 5 мая, что на неделю позже, чем в прошлом году. Для борьбы с пожарами на территории Новосибирской области, как отметил Вячеслав Дубовицкий, будут задействованы силы и средства лесопожарных формирований – 715 человек и 490 единиц техники. Также планируется привлечь подразделения пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований – 250 человек и 65 единиц техники. Силы пожаротушения, которые могут быть привлечены для борьбы с лесными пожарами, составляют 3455 человек и 1679 единиц техники.

Особое внимание в департаменте, по словам Вячеслава Дубовицкого, уделяется проведению противопожарной пропаганды среди местного населения. Ведутся работы по информированию граждан о мерах пожарной безопасности, землепользователей и арендаторов земельных участков о запрете сжигания стерни, пожнивных остатков и разведения костров на периоды устойчивой и сухой погоды, а также при введении особого противопожарного режима. С начала года распространено 13,6 тысяч штук листовок, прочитано 1190 тематических лекций в образовательных учреждениях, на предприятиях и организациях области о соблюдении Правил пожарной безопасности в лесах.

Для справки

Перечень участков, на которых проводятся отжиги горючих материалов, утвержден Приказом Рослесхоза от 24.03.1999 N 68 «Об утверждении Рекомендаций по созданию защитных противопожарных полос на участках лесного фонда путем контролируемого выжигания сухой травы».

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»