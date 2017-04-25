Городские приоритеты подкреплены федеральными проектами

В Новосибирске в 2017 году приступили к реализации трёх федеральных проектов. «Они совпадают с основными городскими приоритетами и открывают новые возможности для развития», — сказал сегодня мэр Анатолий Локоть на 16-й сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва.

«Дорожно-транспортная отрасль — один из наших главных приоритетов, которому полностью соответствует федеральная программа «Безопасные и качественные дороги», — подчеркнул мэр.

На её реализацию в этом году планируют направить более 1 млрд рублей: 480,5 млн из федерального бюджета, 320 млн из областного, 236 млн — городские средства. По итогам конкурса уже определены четыре подрядные организации («Сибавтобан», «Союздорстрой», «Дорсиб плюс» и «Новосибирскавтодор»). Они приступили к подготовительным работам. Предстоит комплексно отремонтировать в 2017 году более 20 км городских магистралей, ликвидировать 15 мест концентрации ДТП. Согласованы схемы предстоящих ремонтных работ, обследованы участки дорог, идёт закупка инертных материалов. Полномасштабные работы развернутся с 10 мая.

«Задача, которую я поставил перед профильными подразделениями мэрии и на встрече с руководителями подрядных организаций, — это контроль за соблюдением технологий и качеством ремонтных работ, а также сроками их выполнения. Ремонт должен быть завершён до 31 октября. Гарантийный срок эксплуатации составит 5 лет», — отметил Анатолий Локоть.

Второй приоритетный проект — «Формирование комфортной городской среды».

«21 апреля завершилось общественное обсуждение проекта этой муниципальной программы на 2017 год, которая включает два направления: благоустройство дворовых территорий и Михайловской набережной. На эти цели планируют направить 390 млн рублей. Кроме того, на обустройство городской набережной выделено 140 млн рублей из средств областного бюджета в рамках федерального финансирования на подготовку в крупных городах площадок для болельщиков — фан-зон — к чемпионату мира по футболу 2018 года», — сказал глава Новосибирска.

Уже разработан предварительный дизайн-проект набережной, сейчас он находится в открытом доступе: новосибирцы могут принять участие в обсуждении, внести свои замечания и предложения.

На благоустройство дворовых территорий по федеральному проекту будет направлено 250 млн рублей (200 млн — федеральный бюджет, 50 млн — городской). Ещё 200 млн рублей (по 100 млн рублей из областного и городского бюджетов) — в рамках исполнения наказов избирателей депутатам. Таким образом, благоустройство дворов в 2017 году будет выполнено на 450 млн рублей, что почти в четыре раза превышает прошлогодние объёмы.

«Строительство школ — ещё один федеральный проект, который совпадает с нашим приоритетом по развитию социальной инфраструктуры, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Сейчас в Новосибирске идёт строительство пяти школ, четыре из которых будут запущены в этом году».

В хорошем темпе идёт строительство нового корпуса школы № 155 на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе. На завершающем этапе находится реконструкция школы № 82 в Дзержинском районе. В этом году планируется завершить возведение здания школы-интерната № 37 для слабослышащих детей. Ведётся строительство школы в Первомайском районе в жилмассиве «Березовое». В «Чистой слободе» строители намерены в этом году закрыть тепловой контур здания новой школы, ввод которой запланирован на 1 сентября 2018 года.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»