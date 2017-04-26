Губернатор поздравил лауреатов конкурса «Директор года»

Торжественная церемония награждения лауреатов юбилейного XV Межрегионального конкурса «Директор года. Предприятие года» по итогам 2016 года состоялась 25 апреля. Лучших представителей делового управленческого корпуса региона поздравил Губернатор Владимир Городецкий.

Обращаясь к лауреатам конкурса, глава региона отметил: «15 лет, в течение которых проводится этот конкурс, говорят о том, что он востребован и полезен для нашего общего дела – развития региона. У нас появились лидеры практически в каждом направлении экономики и с каждым годом они усиливают свои позиции. Значит, их победа неслучайна, сегодня на предприятиях выработана система достижения стабильного успешного результата».

По итогам 2016 года конкурсная экспертная комиссия во главе с генеральным директором Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий Юрием Бернадским назвала лауреатами 30 номинантов: 18 руководителей в номинации «Директор года», 12 – в номинации «Предприятий года».

Впервые в истории конкурса за семикратную победу был вручен «бриллиантовый Атлант» генеральному директору ОАО «СИБИАР» Виктору Кушниру.

«Золотые Атланты» вручены генеральному директору ООО «Строительная фирма «Сибирь» Сергею Моисееву и генеральному директору ФКП «Анозит» Игорю Куканову. «Серебряным Атлантом» награждены генеральный директор АО «Новосибирский завод искусственного волокна» Валерий Петров, генеральный директор ООО «Системы информационной безопасности» Андрей Помешкин, исполнительный директор АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» Валерий Белых.

Среди победителей конкурса – АО «Институт прикладной физики» (генеральный директор Алексей Барышев), АО «Новосибирский патронный завод» (генеральный директор Петр Добрынин), ЗАО «Сибирская кожгалантерея» (генеральный директор Александр Курцевич), ООО «Авиатехснаб» (президент Владимир Костин), ООО НЭМЗ «Тайра» (генеральный директор Борис Грохотов) и другие успешные предприятия. В числе лауреатов такие представители аграрной отрасли, как бесспорный лидер ЗАО племзавод «Ирмень», лучшее овощеводческое хозяйство ООО «Дары Ордынска», успешное хозяйство ООО «Соколово» и другие. Также два победителя были определены в номинации «Финансист года».

Для справки

За пятнадцать лет существования конкурса его лауреатами стали 438 руководителя предприятий и организаций Новосибирской области и соседних территорий Сибири.

Конкурс проводится общесибирской газетой «Честное слово» и Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий (МАРП) совместно с деловым клубом «СЭР», Новосибирской городской торгово-промышленной палатой при поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного Собрания Новосибирской области.



Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»