Губернатор принимает участие в работе Красноярского экономического форума

Губернатор Владимир Городецкий 21 апреля принимает участие в работе пленарного заседания XIV Красноярского экономического форума «Российская экономика: повестка 2017-2025», других площадок форума, посвященных развитию Сибири на новом этапе экономического роста.

Участниками пленарного заседания станут заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, председатель наблюдательного совета промышленной группы «Базовый элемент» Олег Дерипаска, председатель совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин, представители губернаторского корпуса, бизнесмены, эксперты.

Для справки

Красноярский экономический форум «Российская экономика: повестка 2017-2025» проходит с 20 по 22 апреля 2017 года. Основная повестка форума посвящена обсуждению стратегических направлений развития России на ближайшее десятилетие, а также внедрению современных управленческих технологий.



Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»