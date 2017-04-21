Губернатор вручил ветеранам памятные медали «80 лет Новосибирской области»

Владимир Городецкий провёл встречу с активом Новосибирской областной общественной организации ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов. В этом году организация отмечает свой 45-летний юбилей. Встреча состоялась 20 апреля в бердском санатории «Парус».

Губернатор вручил ветеранам памятные юбилейные медали «80 лет Новосибирской области». Участники встречи обсудили актуальные вопросы взаимодействия гражданского общества и власти, социально-экономического развития региона, перспективу создания в Новосибирской области памятника 29 отдельной лыжной бригаде. Воины этой бригады, сформированной в 1942 г. в Барабинске и состоявшей почти наполовину из новосибирцев, зимой 1942-43 гг. вели героические бои на Брянщине и в ходе «севского похода» освободили стратегически важный город Севск.

Владимир Городецкий отметил большой вклад ветеранской организации в развитие гражданского общества, в поддержание постоянного тесного диалога между обществом и властью.

Во встрече приняли участие члены Правительства Новосибирской области, Председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив, главы муниципальных образований, члены Президиума Областного Совета ветеранов.

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»