Губернатор встретится с активом Новосибирской областной общественной организации ветеранов

Владимир Городецкий проведёт встречу с активом Новосибирской областной общественной организации ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов. В этом году организация отмечает свой 45-летний юбилей.

Участники встречи обсудят актуальные вопросы взаимодействия гражданского общества и власти, социально-экономического развития региона, перспективу создания в Новосибирске Музея Великой Отечественной войны и строительства памятника труженикам тыла, основные этапы подготовки к празднования Дня Победы.

Во встрече примут участие члены Правительства Новосибирской области, Председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив, главы муниципальных образований, Герой Советского Союза Дмитрий Бакуров, члены Президиума Областного Совета ветеранов.

Мероприятие пройдёт по адресу: г. Бердск, ул. Красный Сокол, 29, санаторий «Парус». Начало в 16.30.

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»