Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Кошурникова»

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

Организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний информирует жителей города Новосибирска о том, что публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Кошурникова» состоятся 17.05.2017 в 11.00 час. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 230.

Публичные слушания назначены постановлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2017 № 1726 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Кошурникова» (далее — постановление).

С текстом постановления можно ознакомиться в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» от 20.04.2017 № 15, а также на официальном сайте города Новосибирска.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»