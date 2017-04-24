Информация о результатах проверки аптек муниципальной аптечной сети

Прокуратурой города организована проверка информации, размещенной на сайте www.news.ngs.ru: «Новосибирцы пожаловались на отсутствие лекарств в социальной аптеке».

Проверка проведена с привлечением прокуроров районов города в аптеках муниципальной аптечной сети, расположенных на поднадзорной территории.

В ходе проверки дана оценка соблюдения аптечными пунктами требований о постановке рецептов на отсроченное обслуживание, лицензионных требований, порядка допуска фармацевтических работников к осуществлению профессиональной деятельности, правил хранения и отпуска лекарственных средств.

По результатам проверки выявлено 27 нарушений, внесено 5 представлений, возбуждено 1 дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.14.1 КоАП РФ.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»