Информация о сезонных автобусных маршрутах

С 29 апреля будет организована работа сезонных автобусных маршрутов регулярного сообщения по следующим схемам движения:
№ 51л «Нижняя Ельцовка – с/о «Отдых-2»;
№ 77л «ул. Ветлужская — Сады»
Расписание движения автобусов указанных городских маршрутов можно посмотреть на сайте МКУ «ЦУГАЭТ».
№716 («Цветной проезд» – «с/о Ключи 1»);
№716д («ул. Демакова» – «с/о Ключи 3»);
№717 («ул. Демакова» – «с/о Надежда 3»);
№717е («Нижняя Ельцовка» – «с/о Надежда-3»);
№718 («ул. Демакова» – «с/о Вера» — «с/о Полянка»).
Расписания движения автобусов указанных межмуниципальных маршрутов пригородного сообщения со сроком действия размещены на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области в разделе «Деятельность», подразделе «Транспорт».
Стоимость проезда на всех указанных маршрутах останется на уровне прошлого года и составит:
— №716 – 28 рублей;
— №716д – 28 рублей;
— №717 – 25 рублей;
— №717е – 25 рублей;
— №718 – 25 рублей.
Отдел благоустройства, озеленения и транспорта
Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»