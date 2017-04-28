Информация о сезонных автобусных маршрутах

С 29 апреля будет организована работа сезонных автобусных маршрутов регулярного сообщения по следующим схемам движения:

№ 51л «Нижняя Ельцовка – с/о «Отдых-2»;

№ 77л «ул. Ветлужская — Сады»

Расписание движения автобусов указанных городских маршрутов можно посмотреть на сайте МКУ «ЦУГАЭТ».

№716 («Цветной проезд» – «с/о Ключи 1»);

№716д («ул. Демакова» – «с/о Ключи 3»);

№717 («ул. Демакова» – «с/о Надежда 3»);

№717е («Нижняя Ельцовка» – «с/о Надежда-3»);

№718 («ул. Демакова» – «с/о Вера» — «с/о Полянка»).

Расписания движения автобусов указанных межмуниципальных маршрутов пригородного сообщения со сроком действия размещены на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области в разделе «Деятельность», подразделе «Транспорт».

Стоимость проезда на всех указанных маршрутах останется на уровне прошлого года и составит:

— №716 – 28 рублей;

— №716д – 28 рублей;

— №717 – 25 рублей;

— №717е – 25 рублей;

— №718 – 25 рублей.

Отдел благоустройства, озеленения и транспорта

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»