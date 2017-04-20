ИНФОРМАЦИЯ об обращениях граждан города Новосибирска по вопросам защиты прав потребителей с 10.04.17 г. по 14.04.17 г.

В отдел по защите прав потребителей департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска и к соответствующим специалистам районных администраций за указанный период поступило 369 обращений, из них по товарам — 251, по услугам – 118.

По товарам:

эл. бытовые машины и приборы — 31, в т.ч.: холодильники- 2, стиральные машины- 4

радиоэлектронная аппаратура — 11, в т.ч. телевизоры – 3

компьютерная техника – 18

мебель – 17

телефонные аппараты – 60

одежда –16

обувь – 32

продукты –6

автомобили – 2

и другие –58

По услугам:

жилищно-коммунальные –11 (по оплате за услуги, отсутствие горячей воды, по вопросам замены приборов учета воды, затопление квартиры, ненадлежащее качество услуг по замене батареи, ремонту балкона и др.);

ремонт бытовой техники –16 (ремонт ненадлежащего качества, нарушение сроков ремонта, навязывание дополнительных услуг);

почта – 1(ненадлежащее качество услуг);

связь – 2 (ненадлежащая информация об услуге, ненадлежащее качество услуги);

медицинские – 0;

изготовление мебели – 14 (нарушение сроков доставки, изготовление ненадле-жащего качества);

изготовление и установка окон – 16 (нарушение срока доставки, нарушение срока монтажа, ненадлежащее качество монтажа);

дверей – 5 (ненадлежащее качество установки дверей, нарушение сроков передачи и монтажа);

финансовые –11(отказ потребителя в одностороннем порядке от исполнения договора страхования; ненадлежащее качество услуг по оплате моментальных платежей);

пошив и ремонт одежды – 2 (ненадлежащее качество пошива);

установка, обслуживание домофонов – 0;

туристские – 1(отказ потребителя от исполнения договора);

услуги химчистки – 2 (ненадлежащее качество услуг);

риэлтерские –6 (ненадлежащая информация об услуге, ненадлежащее качество услуг);

техническое обслуживание автомобилей – 5 (ненадлежащее качество услуг);

прочие – 26 (ненадлежащее качество работ по ремонту квартиры, услуг по перевозке пассажира наземным транспортом, ремонту обуви, изготовлению очков, отказ потребителя в одностороннем порядке от предоставления услуг общепита и др.)

Пример обращения граждан.

Потребитель приобрел амортизаторы для автомобиля в количестве 2 штук, стоимостью 1 450 рублей. После установки в сервисном центре выявилось, что запчасти с недостатком. Потребитель обратился по месту покупки товара, предъявив продавцу требование о возврате денежных средств за некачественный товар и возмещении убытков проведенных работ по установке амортизаторов, но продавец данную претензию отклонил.

Потребитель обратился к специалисту по защите прав потребителей администрации Советского района, который предоставил ему правовую консультацию.

В соответствии с п.6 ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» (далее — Закон) в отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

На основании п.1 вышеуказанной статьи Закона потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.

Поскольку продавец не стал рассматривать претензию, то потребитель самостоятельно обратился к независимому эксперту. Экспертиза была проведена с приглашением продавца. Эксперт выдал заключение о наличии в товаре производственного недостатка. По результату экспертизы потребителю была оказана помощь в составлении претензии о возврате денежных средств за товар в размере 1 450 рублей, возмещении убытков за работы по установке деталей, в размере 800 рублей и возмещении денежных средств за экспертизу.

Согласно ст. 22 Закона требования потребителя о возврате уплаченной за товар денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.

После предъявления письменной претензии, в установленный Законом срок потребителю были возвращены денежные средства в полном объеме.

Начальник отдела по защите прав

потребителей департамента по

социальной политике Е. Н. Михайлова

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»