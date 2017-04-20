Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, в лице директора Бабинова Виктора Николаевича, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.

Форма торгов: открытый конкурс.

Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16; 24 мая 2017 г., 15 ч. 00 мин.

Предмет конкурса:

Лот № 1

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б.Богаткова, 203/1

Место размещения павильон

Размеры 1,95 × 5,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 4100 руб.

Цена договора 16235,86 руб.

Лот № 2

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Троллейная, 38 а

Место размещения павильон

Размеры 1,0 × 7,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 3000 руб.

Цена договора 11656,51 руб.

Лот № 3

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. Академика Лаврентьева, 13

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3900 руб.

Цена договора 15415,14 руб.

Лот № 4

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 187

Место размещения сооружение

Размеры 3,85 × 0,7 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 1600 руб.

Цена договора 6143,22 руб.

Лот № 5

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Северный проезд – ул. Сибиряков – Гвардейцев, 51

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 2,0 × 3,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 8600 руб.

Цена договора 34255,87 руб.

Лот № 6

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Северный проезд – ул. Сибиряков – Гвардейцев, 51

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,24 × 1,45 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 2600 руб.

Цена договора 10276,76 руб.

Лот № 7

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. А. Невского, 13/1

Место размещения сооружение

Размеры 0,5 × 2,5 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 900 руб.

Цена договора 3568,32 руб.

Лот № 8

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Бердский тупик – ул. Русская, 50

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,6 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 6900 руб.

Цена договора 27404,7 руб.

Лот № 9

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 2

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,0 × 10,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 9000 руб.

Цена договора 35683,2 руб.

Лот № 10

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 73 к. 1

Место размещения павильон

Размеры 3,0 × 0,3 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 600 руб.

Цена договора 2055,35 руб.

Лот № 11

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 2/2

Место размещения павильон

Размеры 2,0 × 0,7 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 800 руб.

Цена договора 3197,21 руб.

Лот № 12

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ленина, 48

Место размещения сооружение

Размеры 1,0 × 3,6 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 2100 руб.

Цена договора 8221,41 руб.

Лот № 13

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Кирова – ул. Восход, 15

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,0 ×10,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 14300 руб.

Цена договора 57093,12 руб.

Лот № 14

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Добролюбова, 2 к. 5

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 2,7 × 5,2 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 10100 руб.

Цена договора 40079,37 руб.

Лот № 15

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Титова, 16

Место размещения сооружение

Размеры 1,0 × 8,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 4600 руб.

Цена договора 18269,8 руб.

Лот № 16

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 59

Место размещения сооружение

Размеры 0,7 × 5,5 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 1400 руб.

Цена договора 5495,21 руб.

Лот № 17

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Титова, 23 а

Место размещения павильон

Размеры 1,0 × 6,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 3500 руб.

Цена договора 13702,35 руб.

Лот № 18

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Немировича – Данченко, 155

Место размещения сооружение

Размеры 2,0 × 0,4 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 300 руб.

Цена договора 1141,86 руб.

Лот № 19

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Красина, 60 – ул. Гоголя

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 20

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Богаткова, 206

Место размещения сооружение

Размеры 0,22 × 0,35 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 100 руб.

Цена договора 114,19 руб.

Лот № 21

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Богаткова, 206

Место размещения сооружение

Размеры 0,67 × 0,85 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 500 руб.

Цена договора 1627,15 руб.

Лот № 22

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Богаткова, 206

Место размещения сооружение

Размеры 0,25 × 3,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 300 руб.

Цена договора 1070,5 руб.

Лот № 23

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Богаткова, 206

Место размещения сооружение

Размеры 0,72 × 2,33 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 600 руб.

Цена договора 2397,91 руб.

Лот № 24

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. М. Горького, 53

Место размещения сооружение

Размеры 0,5 × 3,64 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 1300 руб.

Цена договора 5195,47 руб.

Лот № 25

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. М. Горького, 53

Место размещения сооружение

Размеры 0,68 × 1,08 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 600 руб.

Цена договора 2083,9 руб.

Лот № 26

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. К. Маркса, 15

Место размещения сооружение

Размеры 0,3 × 1,4 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 300 руб.

Цена договора 959,16 руб.

Лот № 27

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. К. Маркса, 15

Место размещения сооружение

Размеры 0,3 × 1,4 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 300 руб.

Цена договора 959,16 руб.

Лот № 28

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. К. Маркса, 15

Место размещения сооружение

Размеры 0,6 × 2,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 700 руб.

Цена договора 2740,47 руб.

Лот № 29

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Зорге, 47/2

Место размещения сооружение

Размеры 6,0 × 1,1 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 1900 руб.

Цена договора 7536,29 руб.

Лот № 30

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 63 а

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 0,2 × 0,6 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 200 руб.

Цена договора 428,20 руб.

Лот № 31

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 73 к. 2

Место размещения павильон

Размеры 1,2 × 5,85 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 4700 руб.

Цена договора 18703,71 руб.

Лот № 32

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 73 к. 2

Место размещения павильон

Размеры 1,2 × 5,36 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 4300 руб.

Цена договора 17131,75 руб.

Лот № 33

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 73 к. 2

Место размещения павильон

Размеры 1,2 × 1,49 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 5200 руб.

Цена договора 20439,33 руб.

Лот № 34

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения мкр. Горский, 3

Место размещения павильон

Размеры 0,6 × 0,7 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 800 руб.

Цена договора 2997,39 руб.

Лот № 35

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения мкр. Горский, 3

Место размещения павильон

Размеры 0,7 × 0,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 1000 руб.

Цена договора 3996,52 руб.

Лот № 36

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Хилокская, 32/1

Место размещения павильон

Размеры 1,7 × 3,5 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 2200 руб.

Цена договора 8492,6 руб.

Лот № 37

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Хилокская, 32/1

Место размещения павильон

Размеры 5,2 × 1,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 1900 руб.

Цена договора 7422,11 руб.

Лот № 38

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Хилокская, 32/1

Место размещения павильон

Размеры 0,45 × 1,9 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 400 руб.

Цена договора 1213,23 руб.

Лот № 39

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Хилокская, 32/1

Место размещения павильон

Размеры 0,45 × 1,25 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 200 руб.

Цена договора 799,31 руб.

Лот № 40

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. Морской — ул. Жемчужная, 2 (через дорогу)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 41

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пл. Энергетиков – ул. Станционная, 8

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 42

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Димитровский мост

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 43

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Димитровский мост

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 44

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Станционная, 17 (ост. «Завод им. Кузьмина»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 45

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьский мост

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 46

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьский мост

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 47

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Димитровский мост

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 48

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Станционная. 30 а (Переходной мост)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 49

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Немировича – Данченко, 169

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 50

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Станиславского, 14

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 51

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Димитровский мост (в районе Лесоперевалки, по направлению в центр)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 5,0 × 15,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 100000 руб.

Цена договора 399651,84 руб.

Лот № 52

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Димитровский мост — проезд Энергетиков, 8 (ТЦ «Гигант»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 53

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Титова, 30 (ост. «пл. Станиславского»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 54

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пл. Энергетиков – ул. Станционная, 6 (островок безопасности)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 55

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Котовского – ул. Геодезическая

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 56

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Димитровский мост (ост. «Мост»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 57

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пл. К. Маркса – ул. Титова, 1 а/1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 58

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения проезд Энергетиков (ост. «Автобаза»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 59

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Нарымская – ул. Линейная (путепровод)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 22500 руб.

Цена договора 89921,66 руб.

Лот № 60

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 60 — Красный проспект, 53 (разделительная полоса)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 56300 руб.

Цена договора 224804,16 руб.

Лот № 61

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьская магистраль – ул. Каменская, 1 (театр «Глобус»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 62

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фрунзе, 18 (остановка)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 63

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 51 — Красный проспект, 58 (разделительная полоса)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 56300 руб.

Цена договора 224804,16 руб.

Лот № 64

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Челюскинцев, 18/1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 65

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Челюскинцев, 14/1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 66

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 1 (ост. («Универмаг Калининский»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 67

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 18

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 68

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Первомайская (после ж/д путепровода (по направлению в центр)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 69

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 51- ул. Державина

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 0,9 × 1,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 2600 руб.

Цена договора 10276,76 руб.

Лот № 70

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Челюскинцев, 17

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 71

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фрунзе, 2 – ул. Советская, 32

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 72

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пл. К. Маркса – ул. Ватутина, 27

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 73

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пл. Энергетиков (выезд с пл. Труда в сторону центра, ж/д моста)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 74

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пл. К. Маркса, 3 – ул. Блюхера, 7 (через дорогу)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 75

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 75 (через дорогу, разделительная полоса)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 76

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьский мост

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 77

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьский мост

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 78

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Крылова,11 – ул. Мичурина, 23

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 79

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 63 (ост. павильон, слева)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332,11 руб.

Лот № 80

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. Димитрова – Вокзальная магистраль, 10

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 81

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 72 – ул. Учительская

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 18000 руб.

Цена договора 71937,33 руб.

Лот № 82

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьская магистраль – ул. Серебренниковская (ул. Каменская, 1 а)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 83

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Немировича – Данченко, 104 – ул. Сибиряков – Гвардейцев, 42

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 84

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ватутина, 38

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 85

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Гусинобродское шоссе – ул. Дегтярева, 19

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 86

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Восход,32 – ул. Нижегородская (центральная аллея)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 12000 руб.

Цена договора 47958,22 руб.

Лот № 87

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 36 – ул. Орджоникидзе, 27 (Театральный сквер у входа на ст. метро)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 4,0 × 8,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 19100 руб.

Цена договора 76124,16 руб.

Лот № 88

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ватутина,26 – ул. Блюхера

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 89

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьская магистраль – ул. Октябрьская, 49

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 90

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 67 – Красный проспект, 70 (разделительный газон)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 56300 руб.

Цена договора 224804,16 руб.

Лот № 91

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 58

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332,11 руб.

Лот № 92

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 39

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332,11 руб.

Лот № 93

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Орджоникидзе — Красный проспект, 29

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332,11 руб.

Лот № 94

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ленина, 3 – ул. Советская

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332,11 руб.

Лот № 95

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. Дзержинского, — ул. Красина (ул. Планетная, 30)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 6

Размер задатка 36000 руб.

Цена договора 143874,66 руб.

Лот № 96

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения проезд Энергетиков, 9 (АЗС «Янтарь»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 97

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Котовского, 2/1 – ул. Выстовочная

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 98

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Титова, 17

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 99

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Новогодняя – ул. Ватутина, 28

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 100

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ватутина, 107 – ул. Мира (через дорогу ул. Мира, 62 к.2)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 101

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект – ул. Д. Ковальчук, 179/2 (ЗУМ)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 102

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект – ул. Северная (из центра, ост. Северная)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 103

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. Димитрова, 10 – Вокзальная магистраль, 13

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 104

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. Дзержинского, 1/4

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 105

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Станционная, 16 (ост. «Музыкальная школа»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 106

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Нарымская – ул. Линейная, 32 (вблизи путепровода)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 107

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Зорге, 191

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 108

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 131 к. 2 (левый, в центр)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 109

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 131 к. 2 (правый, в центр)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 110

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 131 к. 2 (правый, из центра)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 111

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 131 к. 2 (левый, из центра)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 112

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фабричная, 11

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 113

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пл. Гарина – Михайловского – ул. Челюскинцев, 3

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 4,0 × 8,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 20000 руб.

Цена договора 76124,16 руб.

Лот № 114

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ватутина, 107 – ул. Бурденко

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 115

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Военная – ул. Ипподромская (со стороны ул. Военная, 9/2)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 116

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Военная – ул. Ипподромская (ул. Тополевая, 37)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 117

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ватутина, 40

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 118

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя, 51

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 119

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ленина, 4

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332,11 руб.

Лот № 120

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 65 а (у входа на ст. метро)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332,11 руб.

Лот № 121

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 68 (Дворец Бракосочетания)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332,11 руб.

Лот № 122

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фрунзе, 86 (автостоянка)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 123

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьская магистраль, 2 («Ланта Банк»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 124

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 84 –ул. Писарева

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 28200 руб.

Цена договора 112402,08 руб.

Лот № 125

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. Димитрова, 7

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 126

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя, 32 а

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 127

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя, 23 – ул. Гоголя, 23 а

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 128

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя, 25

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 129

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 57 – Красный проспект, 64 (разделительный газон)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 56300 руб.

Цена договора 224804,16 руб.

Лот № 130

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Орджоникидзе, 21

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 46900 руб.

Цена договора 187336,80 руб.

Лот № 131

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьская магистраль – ул. Каменская, 1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 2500 руб.

Цена договора 9865,69 руб.

Лот № 132

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Кропоткина – Красный проспект, 96

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 133

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя, 38

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 134

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя, 38

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 135

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 52 (Мед. институт)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 136

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 32 – ул. М. Горького (12 м. от подземного перехода)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 137

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 66

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 138

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 37

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 139

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 32 (Дом Ленина)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 140

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 23 (остановочный павильон)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 141

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Орджоникидзе, 23

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 142

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фрунзе, 21 – ул. Семьи Шамшиных, 59

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 143

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Семьи Шамшиных, 26 – ул. Орджоникидзе

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 36000 руб.

Цена договора 143874,66 руб.

Лот № 144

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фрунзе, 23 — ул. Семьи Шамшиных, 52

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 45000 руб.

Цена договора 179843, 33 руб.

Лот № 145

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя — ул. Семьи Шамшиных, 66

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 5

Размер задатка 56300 руб.

Цена договора 224804,16 руб.

Лот № 146

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фрунзе, 84

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 147

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Орджоникидзе, 35 (через дорогу, из центра)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 148

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя – ул. Мичурина, 12

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 6

Размер задатка 56300 руб.

Цена договора 224804,16 руб.

Лот № 149

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 2 (у Автовокзала)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 150

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фрунзе, 13 – ул. Мичурина, 15

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 151

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 101 (перед «Роял Парком»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 152

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Немировича – Данченко, 142

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 153

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя – ул. Мичурина, 23/1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 21500 руб.

Цена договора 85639, 68 руб.

Лот № 154

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 155

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 5,0 × 15,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 195200 руб.

Цена договора 780570 руб.

Лот № 155

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Северная – Красный проспект, 220

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 156

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Д. Ковальчук – ул. Сухарная, 1 а (после АЗС)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 157

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ватутина, 103

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 158

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Военная, 5 – ул. Ипподромская, 10 м. от ул. Каменская

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 159

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ипподромская – ул. Военная, 7/1 (разделительная полоса)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 160

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ипподромская – ул. Шевченко, 281 (разделительная полоса)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 161

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пл. Трубникова – ул. Нарымская, 80 (из центра)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 162

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя, 3

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 46900 руб.

Цена договора 187336,80 руб.

Лот № 163

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 13 – Красный проспект, 24 (разделительная полоса)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 56300 руб.

Цена договора 224804,16 руб.

Лот № 164

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 77 б – ул. Писарева

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 6

Размер задатка 56300 руб.

Цена договора 224804,16 руб.

Лот № 165

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя, 11 – ул. Мичурина, 25/1 (у входа на ст. метро)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 28200 руб.

Цена договора 112402,08 руб.

Лот № 166

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 80 – ул. Достоевского

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 28200 руб.

Цена договора 112402,08 руб.

Лот № 167

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Серебренниковская – ул. Каменская, 1 а

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 168

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Советская – ул. М. Горького, 53

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 169

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 75

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 170

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 113 (через дорогу дом № 124)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 171

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Богаткова – ул. Кирова, 82

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 172

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Станиславского, 1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 173

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Кирова, 108 (универсам «Октябрьский»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 174

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Кирова, 82 – ул. Восход

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 175

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Каменская – ул. Военная, 8 В

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 5,0 × 15,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 149900 руб.

Цена договора 599477,76 руб.

Лот № 176

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Народная, 1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 18800 руб.

Цена договора 74934,72 руб.

Лот № 177

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 45

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 12000 руб.

Цена договора 47958,22 руб.

Лот № 178

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 73 – ул. Гурьевская

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 48000 руб.

Цена договора 191832,88 руб.

Лот № 179

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Богактова, 203

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 180

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. Дзержинского, 2/2

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 181

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Гусинобродское шоссе, 20 (ост. ж/м «Волочаевский»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 182

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Крылова, 24

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 183

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ленина — ул. Челюскинцев, 5

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 184

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя, 8 – Красный проспект, 63 («Дом офицеров»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 6

Размер задатка 56300 руб.

Цена договора 224804,16 руб.

Лот № 185

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Депутатская — Красный проспект, 36

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 2,4 × 3,2 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 3700 руб.

Цена договора 14615,84 руб.

Лот № 186

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Советская, 18

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 187

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьская магистраль – ул. Коммунистическая, 60 (вблизи остановочного павильона)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 188

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьская магистраль — Красный проспект, 30

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 2500 руб.

Цена договора 9865,69 руб.

Лот № 189

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 15/1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 190

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 63 – ул. Гоголя (Дом офицеров, остановочный павильон)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 191

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ленина,1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 192

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ленина, 2 — Красный проспект, 27

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 193

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ленина, 1 — Красный проспект, 25

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 194

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Орджоникидзе — Красный проспект, 27

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 195

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 29 (Магазин «Сотый»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 196

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 25

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 197

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ленина, 5

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 198

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Орджоникидзе,18 — Красный проспект, 27

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 199

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 27 – ул. Ленина, 2

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 200

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Орджоникидзе — Красный проспект, 29 («Почта Банк»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 201

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 63

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 202

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 33

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 203

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 33 (магазин «Calzedonia»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 204

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 33

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 205

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ленина, 6

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 206

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 51 (магазин «Кремона»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 207

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 27 — пл. Ленина

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 208

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 49

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 209

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ленина, 2

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 210

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Орджоникидзе — Красный проспект, 38

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 211

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 30

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 212

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 37 (магазин «Maska»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 213

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 23 (Первомайский сквер)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 214

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ленина, 3

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 3100 руб.

Цена договора 12332, 11 руб.

Лот № 215

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 31 – ул. Ядринцевская

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 7

Размер задатка 10800 руб.

Цена договора 43162,40 руб.

Лот № 216

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 29 – ул. Орджоникидзе (Планета Суши)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 7

Размер задатка 10800 руб.

Цена договора 43162,40 руб.

Лот № 217

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 38

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 7

Размер задатка 10800 руб.

Цена договора 43162,40 руб.

Лот № 218

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Вокзальная магистраль, 13 – пр. Димитрова

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 219

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьский мост

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 220

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 38 – ул. Орджоникидзе, 27 (вход на ст.метро)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,5 × 4,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 10000 руб.

Цена договора 39965,18 руб.

Лот № 221

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект – ул. М. Горького, 53/1 (подземный переход, фонтан)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,5 × 4,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 10000 руб.

Цена договора 39965,18 руб.

Лот № 222

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. Димитрова — ул. Ленина,24 (подземный переход)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 38600 руб.

Цена договора 154151,42 руб.

Лот № 223

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Гусинобродский тракт, 1 (через дорогу)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 32200 руб.

Цена договора 128459,52 руб.

Лот № 224

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Титова, 2

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 225

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ватутина, 28 а

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 226

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пл. К. Маркса, 1 – ул. Сибиряков — Гвардейцев

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 227

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Блюхера, 1 – ул. Титова

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 228

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. К. Маркса, 35

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 5,0 × 15,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 124900 руб.

Цена договора 499564,8 руб.

Лот № 229

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Богаткова, 266/4 – ул. Лежена

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 230

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя – ул. Селезнева, 36

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 231

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Кошурникова, 33 (вход на ст. метро «Золотая Нива»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 232

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Кошурникова, 39 /1 – ул. Б. Богаткова, 239

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 233

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя – пр. Дзержинского, 1/1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 234

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фрунзе — ул. Кошурникова (островок безопасности)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 235

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Кошурникова – пр. Дзержинского, 2/2

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 236

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. Димитрова – ул. Салтыкова – Щедрина, 1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 237

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. Димитрова, 15

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 238

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Челюскинцев, 17 (островок безопасности)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 239

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Челюскинцев, 21 (напротив Цирка)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 240

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Челюскинцев, 15 а

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 241

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Бердское шоссе, 550 (в районе поселка Геологов, АЗС «Лукойл»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 242

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Вокзальная магистраль, 15

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 243

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. Димитрова, 18

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 244

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. Димитрова, 8 — Вокзальная магистраль

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 245

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Челюскинцев, 11 (напротив ДКЖ)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 246

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Вокзальная магистраль, 19

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 247

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Кошурникова, 12 а (у входа на ст. метро «Березовая роща»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 248

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. Дзержинского, 34/1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 249

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Бердское шоссе (300 м. от начала разделительной полосы в сторону ул. Русская)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 250

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Челюскинцев, 21 (островок безопасности, Цирк)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 251

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. Димитрова – ул. Депутатская, 2 (на повороте)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 252

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Челюскинцев, 14/1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 253

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Челюскинцев, 50

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 254

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пл. Лунинцев — ул. Челюскинцев, 46 (разделительный островок)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 255

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Димитровский мост, 100 м. от ж/д путепровода

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 256

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Челюскинцев, 2

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 257

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Челюскинцев, 44/2

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 258

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Челюскинцев, 32 – ул. Советская

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 259

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пл. Лунинцев — ул. Нарымская, 17 (разделительный островок)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 260

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Сибиряков – Гвардейцев, 56 в (Северный проезд, четная сторона)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 261

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Немировича – Данченко, 161 — ул. Лыщинского

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 262

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фрунзе, 57 б/1 – ул. Ипподромская

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 263

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 63 (разделительная полоса)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 6

Размер задатка 56300 руб.

Цена договора 224804,16 руб.

Лот № 264

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. С. Шамшиных, 81 – ул. Гоголя, 21

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 265

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ватутина, 105/1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 266

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Немировича – Данченко (поворот на мост)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 267

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Немирова — Данченко, 127

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 268

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Немирова — Данченко, 146

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 269

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ватутина – ул. Пригородная (въезд на Бугринский мост)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 270

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Кошурникова, 27 – ул. Лежена

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 271

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Богаткова, 253/4 – ул. Есенина

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 272

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. Димитрова, 1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 273

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. Димитрова – ул. Депутатская, 2

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 274

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Димитровский мост – ул. Фабричная (спуск к ул. Фабричная)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 275

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Челюскинцев, 15 – ул. Красноярская

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 276

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 123 – ул. Грибоедова

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 96000 руб.

Цена договора 383665,77 руб.

Лот № 277

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 63 — Красный проспект, 68 (разделительная полоса)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 6

Размер задатка 56300 руб.

Цена договора 224804, 16 руб.

Лот № 278

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Покрышкина – ул. Сибиряков – Гвардейцев, 22

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 279

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 125/9

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 280

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Добролюбова – ул. Большевистская, 101

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 281

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 12 (ост. «Речной вокзал»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 282

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 131 к. 2

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 283

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 100 м. от спуска к гостинице «River Park»

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 284

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 101 (через дорогу)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 285

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 65, 100 м. от ул. Гурьевская

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 286

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская – ул. Гурьевская

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 48000 руб.

Цена договора 191832,88 руб.

Лот № 287

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 48

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 288

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 54а

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 289

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 95 (ул. Большевистская, 91)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 290

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Кошурникова – ул. Федосеева, 2

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 291

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Хмельницкого – ул. Д. Ковальчук (ул. Д. Ковальчук, 1)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 292

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Бердское шоссе, 61 а (ост. «Первый разъезд», в город)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 293

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Бердское шоссе – разъезд Иня

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 294

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Бердское шоссе, 255 м. от пр. Строителей (кл. «Мешалкина»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 295

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Объединения, 42

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 296

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Бердское шоссе, 119 м. от въезда на ул. Балтийская

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 297

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ипподромская, 44 к. 1 – ул. Кропоткина, 271 (разделительная полоса)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 6

Размер задатка 36000 руб.

Цена договора 143874, 66 руб.

Лот № 298

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя – ул. Ипподромская (разделительный островок, ул. Гоголя, 44)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 75000 руб.

Цена договора 299738,88 руб.

Лот № 299

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 66 — Красный проспект, 59 (раздельная полоса)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 6

Размер задатка 56300 руб.

Цена договора 224804, 16 руб.

Лот № 300

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя, 11 – ул. Мичурина, 25/1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 301

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ватутина – ул. Проектная, 50 м. от ул. Проектная (четная сторона)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 302

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 171 (через дорогу)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 303

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 48

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 304

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 135

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 305

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 153

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 306

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская (ост. «Гостиница Обь», на стороне р. Обь)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 307

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 95 (через дорогу)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 308

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Немировича – Данченко, 32 (ул. Станиславского, 36 через дорогу)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 12000 руб.

Цена договора 47958,22 руб.

Лот № 309

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Сибиряков – Гвардейцев, 40

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 310

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Немировича – Данченко, 106 – ул. Сибиряков – Гвардейцев, 29

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 311

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Курчатова, 3 к. 1 – ул. Тюленина (разделительная полоса)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 312

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Курчатова, 1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 313

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Рассветная, 11

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 314

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. С. Шамшиных – ул. Орджоникидзе, 30

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 315

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Крылова, 36 – ул. Орджоникидзе, 30

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 316

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Писарева – ул. Мичурина, 48

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 317

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фрунзе, 57/2 – ул. Ипподромская (разделительный островок)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 318

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фрунзе, 57/1 – ул. Ипподромская (разделительный островок)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 319

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Советская, 62 – ул. Писарева

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 320

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Достоевского, 1 – ул. Советская, 58

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 321

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. С. Шамшиных, 59 – ул. Фрунзе

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 322

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ипподромская — ул. С. Шамшиных, 4 (разделительная полоса)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 323

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Владимировская – ул. Ногина, 2

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 324

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Нарымская, 37

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 325

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Жуковского, 123 (через дорогу)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 326

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Жуковского, 117 (через дорогу)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 327

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Мочищенское шоссе — ул. Жуковского

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 7500 руб.

Цена договора 29973,89 руб.

Лот № 328

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 218

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 329

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Нарымская – ул. Ельцовская

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 330

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Северная – ул. Светлановская, 2

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 331

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Светлановская, 50 (через дорогу)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 332

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Светлановская, 50 (через дорогу, ближе к ул. Окружная)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 333

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Нарымская – ул. Линейная, 29

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 334

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Северная – Красный проспект, 222

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 335

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьский мост, 500 м. от пешех. спуска на пляж

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 336

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьский мост, 300 м. от пешех. спуска на пляж

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 337

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьский мост, 200 м. от пешех. спуска на пляж

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 338

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Петухова (поворот на «Винап»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 36000 руб.

Цена договора 143874,66 руб.

Лот № 339

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Комсомольская, 12 к. 3

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 340

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Димитровский мост (на съезде к ул. Владимировская)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 5,0 × 12,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 80000 руб.

Цена договора 319721,47 руб.

Лот № 341

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Нарымская – ул. Железнодорожная

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 342

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Нарымская – ул. Челюскинцев, 21

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 5,0 × 15,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 125000 руб.

Цена договора 499564,8 руб.

Лот № 343

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фабричная, 55 а (через дорогу)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 12000 руб.

Цена договора 47958, 22 руб.

Лот № 344

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фабричная, 55/2

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 36000 руб.

Цена договора 143874,66 руб.

Лот № 345

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Владимировская – Чернышевский спуск

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 12000 руб.

Цена договора 47958, 22 руб.

Лот № 346

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Владимировская, 1/2

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 347

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фрунзе — пл. Кондратюка (кольцо)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 6

Размер задатка 45000 руб.

Цена договора 179843, 33 руб.

Лот № 348

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Нарымская – ул. Сибирская, 55

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 349

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Нарымская – ул. Железнодорожная (напротив дома № 25)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 350

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Железнодорожная, 17

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 351

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Нарымская, 17/2

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 352

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Нарымская – ул. 1905 года

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 353

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Димитровский мост (съезд к ул. Фабричная)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 5,0 × 12,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 80000 руб.

Цена договора 319721,47 руб.

Лот № 354

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Никитина, 107 б – ул. Панфиловцев

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 355

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Кирова, 281- ул. Дунайская

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 356

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Кирова, 113

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 357

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ипподромская – ул. Военная (ул. Тополевая, 26, разделительная полоса)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 358

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Никитина- ул. Воинская

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 359

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Кирова – ул. Добролюбова, 36 к. 1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 360

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Никитина, 114 (через дорогу)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 361

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Кирова, 130 (ул. Кирова, 116 к. 1)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 362

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьская магистраль — ул. Кирова, 3

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 5,0 × 15,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 125000 руб.

Цена договора 499564,8 руб.

Лот № 363

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Гусинобродское шоссе, 68/1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 364

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Гусинобродское шоссе, 68 к. 1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 365

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Гусинобродское шоссе, 20 (пешеходный переход, в сторону ул. Никитина)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 366

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гусинобродсклое шоссе, 70 к. 1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 367

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 290 (левый, в Академгородок)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 368

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 290 (левый, в город)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 369

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 290 (правый, в город)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 370

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 290 (правый, в Академгородок)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 371

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Восход – ул. Зыряновская (ул. Инская, 69)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 5,0 × 15,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 125000 руб.

Цена договора 499564,8 руб.

Лот № 372

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Восход – ул. Зыряновская

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 373

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Никитина – ул. Автогенная (разделительный островок)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 36000 руб.

Цена договора 143874,66 руб.

Лот № 374

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьский мост (спуск к ул. Большевистская)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 375

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Гусинобродское шоссе, 110 (через дорогу)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 376

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Гусинобродское шоссе – ул. Доватора, 128/1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 377

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя – ул. Мичурина, 12 в (правый)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 18800 руб.

Цена договора 74934,72 руб.

Лот № 378

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фрунзе, 15 – ул. Каменская

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 379

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя, 34, 65 м. от ул. С. Шамшиных

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 380

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 77- ул. Писарева

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 28200 руб.

Цена договора 112402,08 руб.

Лот № 381

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя, 17- ул. Каменская

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 382

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя ,15- ул. Каменская

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 383

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя, 24- ул. Каменская

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 384

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя , 27- ул. О. Жилиной

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 385

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 177

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 386

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 20

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 387

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя , 21 — ул. С. Шамшиных

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 388

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя , 43/1 – ул. Ипподромская

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 389

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фрунзе, 12 – ул. Каменская

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 390

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя , 16 – ул. Мичурина, 23/1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 391

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя , 33/1 — ул. О. Жилиной

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 392

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя , 23 — ул. С. Шамшиных

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 393

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя , 12

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 394

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Мичурина, 23

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 395

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя , 43/1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 396

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя, 153 а – ул. Селезнева, 47

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 397

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Бердское шоссе, 65 м. до поворота к ул. Балтийская (сторона кл. «Мешалкина»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 398

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Бердское шоссе (разделительная полоса, въезд в Академгородок)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 399

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Бердское шоссе, 4- й щит от здания № 500/1 по Бердскому шоссе

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 400

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. Строителей, 3 (через дорогу)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 401

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Плотинная, 1 Б

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 402

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Приморская, 30

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 403

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Приморская — ул. Часовая, 2 к. 1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 404

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 276 к. 4

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 405

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Советская, 7 – ул. Свердлова

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 406

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект (у ост. Автовокзал)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 407

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Советская, 65 – ул. Фрунзе

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 408

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Нарымская – ул. Челюскинцев (кольцо пл. Лунинцев)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 75000 руб.

Цена договора 299738, 88 руб.

Лот № 409

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Советская, 19 – ул. Чаплыгина

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 410

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 97

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 411

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Тюменская, 2

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 412

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Северный проезд, 10 а, 300 м. от ул. Сибиряков -Гвардейцев

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 413

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Гусинобродское шоссе (пост ГИБДД, в сторону г. Ленинск – Кузнецк)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 414

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Петухова, 40 м. от ост. «пл. им. Кирова» (в направлении пл. Кирова)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 415

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Димитровский мост (у ТЭЦ)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 416

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Станционная (разделительный островок по направлению в аэропорт «Толмачево»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 417

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Станционная (на стороне Ленинского ДЕПО, из аэропорта «Толмачево»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 418

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Станционная (напротив Ленинского ДЕПО, в аэропорт «Толмачево»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 419

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Котовского, 11 – ул. Ватутина

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 420

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Станционная,34 – ул. Немировича – Данченко

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 421

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Толмачевское шоссе – Архонский переулок

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 422

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Димитровский мост (ТЭЦ)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 423

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Димитровский мост

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 424

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ватутина, 19 – ул. Блюхера

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 425

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Сибиряков – Гвардейцев – ул. Ватутина, 28 а (разделительный островок)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 426

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ватутина, 29

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895,55 руб.

Лот № 427

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 52

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 428

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 175 м. от Октябрьского моста, на стороне р. Обь

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 429

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 175 м. от Октябрьского моста, (нечетная сторона)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 430

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 229 (через дорогу)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 431

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 38

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 432

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Станиславского (у ПКиО им. Кирова, ост. транспорта)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 433

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Дамба Димитровского моста

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 434

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Дамба Димитровского моста

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 435

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Станционная (разделительный островок, направление на ул. Станционная, ул. Станционная, 80 б)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 436

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения проезд Энергетиков (ост. «Лесоперевалка», в центр)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 437

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения проезд Энергетиков (ост. «Лесоперевалка», на стороне АЗС)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 438

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Станционная, 11

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 439

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Немировича – Данченко – пр. К. Маркса, 30

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 440

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. К. Маркса, 8

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 441

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. К. Маркса, 8

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 442

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. К. Маркса, 13

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 443

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. К. Маркса, 30 – ул. Немировича — Данченко

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 444

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. К. Маркса, 29 – ул. Космическая

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 445

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. К. Маркса, 3

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 446

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пл. К. Маркса, 3 («ТЦ Версаль»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 447

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пл. К. Маркса, 5 («ТК Гранит»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 5,0 × 12,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 100000 руб.

Цена договора 399651,84 руб.

Лот № 448

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. К. Маркса, 20 – ул. Космическая

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 449

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. К. Маркса, 25

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 450

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. Гоголя – пр. Дзержинского, 1/1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 45000 руб.

Цена договора 179843,33 руб.

Лот № 451

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Богаткова, 248 а – ул. Кошурникова

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 452

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. Дзержинского – ул. Гоголя, 182, 50 м. от ул. Гоголя

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 453

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Кошурникова, 15/1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 454

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 150 м. от ст. метро «Речной вокзал» (ул. Большевистская, 45 через дорогу)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 455

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 103

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 456

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 123

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 457

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. Дзержинского, 2/1 – ул. Гоголя

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 458

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Кошурникова, 8

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 459

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Танковая, 41 – ул. Ипподромская, 56 (разделительный островок)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 460

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 61 – ул. Учительская (у остановочного павильона)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 461

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Рассветная, 6

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 462

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 2

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 463

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Рассветная, 17 – ул. Курчатова

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 22500 руб.

Цена договора 89921,66 руб.

Лот № 464

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ипподромская – ул. Кропоткина, 128 а (разделительная полоса)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 5,0 × 15,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 100000 руб.

Цена договора 399651, 84 руб.

Лот № 465

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ипподромская,44 – ул. Кропоткина, 271 (разделительная полоса)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 5,0 × 15,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 100000 руб.

Цена договора 399651, 84 руб.

Лот № 466

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Хмельницкого – ул. Объединение,61 (разделительная полоса)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 467

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Немировича – Данченко, 129 – ул. Сибиряков – Гвардейцев, 27

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 468

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Немировича – Данченко, 120/5 – ул. Ватутина

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 469

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ватутина – ул. Проектная, 50 м. от ул. Проектная, (нечетная сторона)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 470

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Сибиряков – Гвардейцев, 56 в (Северный проезд)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 471

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Петухова, 18 (пл. Кирова)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 472

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Немировича – Данченко, поворот на мост

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 473

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ватутина, 46

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 474

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Немировича – Данченко (въезд на Октябрьский мост)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 475

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ватутина, 48

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 476

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Немировича – Данченко, 112

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 477

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Немировича – Данченко, 118/1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 478

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Бердское шоссе, 200 м. от ост. «кл. Мешалкина», на стороне ж/д

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 479

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ипподромская – ул. Кропоткина, 130/1 (разделительная полоса)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 480

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Хмельницкого, 21

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 481

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Объединения, 9 (через дорогу)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 482

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Станционная, 10

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 483

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. К. Маркса, 14

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 484

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Титова – пл. К. Маркса, 3 (через дорогу)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 5,0 × 12,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 75000 руб.

Цена договора 299738,88 руб.

Лот № 485

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Титова, 25

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 486

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Станционная, 13

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 487

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Немировича – Данченко, 169

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 488

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. К. Маркса, 16 – ул. Космическая, 8

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 489

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. К. Маркса, 4 А

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 490

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Титова, 5/1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 491

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. К. Маркса, 24

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 492

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Титова, 11

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 493

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. К. Маркса, 15

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 494

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. К. Маркса, 30

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 495

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. К. Маркса, 33

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 496

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пл. Труда (кольцевая развязка, западная сторона)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 60000 руб.

Цена договора 239791,1 руб.

Лот № 497

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пл. Труда (кольцевая развязка, восточная сторона)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 60000 руб.

Цена договора 239791,1 руб.

Лот № 498

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. К. Маркса, 20

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 499

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пл. К. Маркса – ул. Ватутина,28 а (пл. К. Маркса, 1)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 500

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. К. Маркса, 1- ул. Ватутина

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 501

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. К. Маркса, 57

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 502

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 183 а

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 503

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Кропоткина – Красный проспект, 96, 30 м. от Красного проспекта

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 504

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 179/4

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 505

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 177

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 506

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 270

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 507

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 179/3

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 508

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Д. Ковальчук – ул. Ельцовская, 5

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 509

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Нарымская – ул. Д. Ковальчук, 238 стр.

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 510

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 179/5

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 511

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 266 а

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 512

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 270

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 513

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 262 – Красный проспект, 157/1 (разделительный островок)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 6

Размер задатка 45000 руб.

Цена договора 179843,33 руб.

Лот № 514

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 67

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 515

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 516

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 16

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 517

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Нарымская — ул. Д. Ковальчук, 238 стр. (ближе к ул. Д. Ковальчук)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 518

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Плановая, 75/2

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 519

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Нарымская — ул. Д. Ковальчук, 28 (ост. «Плановая»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 520

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 98 – ул. Кропоткина

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 46900 руб.

Цена договора 187336,8 руб.

Лот № 521

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 77- ул. Плановая

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 522

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ипподромская – ул. Кропоткина, 128 а (разделительная полоса)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 523

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Богаткова – ул. Есенина, 37

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 524

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Кошурникова, 9

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 525

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Кошурникова, 3 – пр. Дзержинского, 2/2

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 526

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Селезнева, 46/1 – ул. Гоголя (ул. Селезнева,46)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 45000 руб.

Цена договора 179843,33 руб.

Лот № 527

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Трикотажная, 29 – пр. Дзержинского, 61

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 18000 руб.

Цена договора 71937,33 руб.

Лот № 528

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Кошурникова, 22/1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 529

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Станционная, 12

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 530

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 28

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 531

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Д. Ковальчук, 378 А

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 532

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пр. Димитрова, 6

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 533

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пл. К. Маркса, 2

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 534

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пл. Энергетиков (в р-не АЗС)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 535

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Немировича – Данченко — пр. К. Маркса, 30 к. 2

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 536

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя – ул. Мичурина, 12 б

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 18800 руб.

Цена договора 74934,72 руб.

Лот № 537

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Гоголя, 43/1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 538

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фрунзе, 4 – Красный проспект, 47

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 46900 руб.

Цена договора 187336,8 руб.

Лот № 539

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Ордынское шоссе, 600 м. от ул. Хилокская

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 540

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения проезд Энергетиков, 8/1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 541

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения проезд Энергетиков – Восточный поселок,36 (ул. Станционная, 28 к. 2)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 542

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Титова, 22 –ул. Костычева

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 543

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Станиславского, 8 – ул. Плахотного, 35

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 544

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Титова, 9

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 545

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Старое шоссе, 4

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 546

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Старое шоссе, 4 (ост. «Прибрежный переулок»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 547

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Бердское шоссе,62 (ост. «Таловая»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 548

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Бердское шоссе,62 (ост. «Таловая»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 549

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Бердское шоссе,62 (ост. «Таловая»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 550

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Бердское шоссе,62 (ост. «Таловая»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 551

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Старое шоссе, 129 (ост. Светлая)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 552

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Старое шоссе, 129 (ост. Светлая)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 553

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Старое шоссе, 129 (ост. Светлая)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 554

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Старое шоссе, 129 (ост. «Светлая»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 555

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьский мост, 100 м. от пешеходного спуска

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 556

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Станиславского, 29

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 557

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьский мост, 900 м. от пешех. спуска

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 558

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Нарымская, 19

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 5,0 × 12,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 100000 руб.

Цена договора 399651,84 руб.

Лот № 559

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. М. Горького – ул. Советская, 25

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 2500 руб.

Цена договора 9865,69 руб.

Лот № 560

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Советская, 33 – ул. Ленина

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 1600 руб.

Цена договора 6166,06 руб.

Лот № 561

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Военная – ул. Ипподромская (со стороны ул. Военная 8 в)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 562

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 63 – ул. Гоголя

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 0,9 × 1,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 2600 руб.

Цена договора 10276,76 руб.

Лот № 563

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Нарымская, 31 к. 1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 564

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Кропоткина, 263 а

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 565

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Кропоткина, 271 – ул. Ипподромская

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 566

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 184

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Лот № 567

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 218 а

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 568

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Жуковского – Мочищенское шоссе

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 12000 руб.

Цена договора 47958,22 руб.

Лот № 569

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Мочищенское шоссе – ул. Аэропорт, 51/1 (через дорогу)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 570

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения 1- е Мочищенское шоссе ( напротив с/о «Любитель»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 571

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 188 – ул. Д. Ковальчук

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 572

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Коммунистическая, 44

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 573

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фрунзе, 11

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 574

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Крылова, 10 а – Красный проспект, 57

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 575

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фрунзе, 8

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 576

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Никитина, 155 к. 4 (ост. «Сад Мичурина»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 577

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 33 – ул. Ядринцевская (разделительная полоса, из центра)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 56300 руб.

Цена договора 224804, 16 руб.

Лот № 578

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Мичурина, 18 – ул. Лермонтова

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 579

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 28 – ул. Октябрьская (разделительная полоса, в центр)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 56300 руб.

Цена договора 224804, 16 руб.

Лот № 580

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фрунзе, 3

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 581

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фрунзе, 18 – ул. С. Шамшиных

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 45000 руб.

Цена договора 179843,33 руб.

Лот № 582

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Крылова, 20 – ул. Мичурина

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 583

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 13 – ул. Октябрьская (разделительная полоса, из центра)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 56300 руб.

Цена договора 224804, 16 руб.

Лот № 584

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фрунзе, 10

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 585

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Каменская – ул. Державина, 9

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 586

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Орджоникидзе, 30 – ул. С. Шамшиных

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 587

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. С. Шамшиных, 94 стр. – ул. Некрасова

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 588

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 52 – ул. Фрунзе (разделительная полоса, в центр)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 56300 руб.

Цена договора 224804, 16 руб.

Лот № 589

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фрунзе, 4

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 590

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Писарева, 42 – ул. С. Шамшиных

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 591

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Писарева – ул. Советская, 62

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 592

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Кирова, 113 в – ул. Гурьевская, 64 а

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 593

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Никитина – ул. Воинская (ул. Никитина, 114 (через дорогу))

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 594

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Гусинобродское шоссе, 20 (пешеходный переход, правый, из города)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 595

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Гусинобродское шоссе, 20 (пешеходный переход, левый, из города)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 596

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Гусинобродское шоссе, 20 (пешеходный переход, левый сторону ул. Никитина)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 597

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Богаткова, 163 а

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 598

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ипподромская – ул. Военная (разделительная полоса, 630 м. до ул. Военная)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 599

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Большевистская, 175/5 (правый, в город)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 600

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ипподромская – ул. Военная (разделительная полоса, 360 м. до ул. Военная)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 601

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Б. Богаткова, 203/1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 602

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Крылова, 20

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 603

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Крылова, 20, 40 м. от Красного проспекта

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 604

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фрунзе, 80 – ул. С. Шамшиных

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 45000 руб.

Цена договора 179843,33 руб.

Лот № 605

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьская магистраль – ул. Серебренниковская, 29

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 606

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьская магистраль – ул. Серебренниковская, 20

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 607

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Крылова – ул. Мичурина, 10/1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 608

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ипподромская – ул. Серебренниковская, 4/1 (разделительная полоса)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 609

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Крылова, 31 – ул. С. Шамшиных

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 610

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ипподромская – ул. Н. Островского, 136 а (разделительная полоса)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 611

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Орджоникидзе, 23 – ул. Трудовая

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 46900 руб.

Цена договора 187336,8 руб.

Лот № 612

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ипподромская – ул. Серебренниковская,4/2 (разделительная полоса)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 613

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Писарева — ул. С. Шамшиных, 95 а

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 614

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Старое шоссе, 4 (ост. «Прибрежный переулок», левый)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 615

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Старое шоссе, 4 (ост. «Прибрежный переулок», правый)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 616

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Советская, 25 – ул. М. Горького

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,2 × 1,8 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 1600 руб.

Цена договора 6166,06 руб.

Лот № 617

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ватутина, 103

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 618

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 27 – ул. Орджоникидзе (спуск на ст. метро)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 1,5 × 4,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 10000 руб.

Цена договора 39965,18 руб.

Лот № 619

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 32 – ул. М. Горького (подъемный переход)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 2,4 × 3,2 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 7400 руб.

Цена договора 29231, 68 руб.

Лот № 620

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Титова, 12

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 621

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Титова, 7

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 622

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Титова, 13 – ул. Серафимовича

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 623

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Титова, 21 – ул. Костычева

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 624

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Станиславского, 34 – ул. Немировича – Данченко

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 625

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Титова, 26 – ул. Станиславского

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 626

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Троллейная – ул. Немировича – Данченко, 85 м. от ул. Троллейная, 79

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 627

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Титова, 23 – пл. Станиславского

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 628

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Новогодняя – ул. Ватутина, 28/1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 629

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Ватутина, 27

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 630

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Станиславского (у ПКиО им. Кирова)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 631

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Димитровский мост

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 632

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Димитровский мост

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 633

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Димитровский мост

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 634

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Димитровский мост

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 635

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Колыванское шоссе – ул. 2 –я Экскаваторная, 29 к. 3 (островок безопасности в сторону пос. Кудряши)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 636

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Колыванское шоссе – ул. Дивногорская (островок безопасности в сторону пос. Кудряши)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 637

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Колыванское шоссе – ул. Дивногорская (островок безопасности в сторону пос. Марусино)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 15000 руб.

Цена договора 59947,78 руб.

Лот № 638

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьский мост, 200 м. от пешех. спуска на пляж

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 639

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьский мост, 500 м. от пешех. спуска на пляж

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 640

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьский мост, 600 м. от пешех. спуска на пляж

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 641

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьский мост, 300 м. от пешех. спуска на пляж

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 642

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьский мост, 900 м. от пешех. спуска на пляж

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 643

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Толмачевская, 200 м. до поворота на «Машкомплект»

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 644

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Толмачевская, 2 а – Толмачевское шоссе, 2 а

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 645

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Толмачевская (в районе ост. «ТК Толмачевский»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 646

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Толмачевская, 19 а к. 1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 647

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Широкая, 3

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 648

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Троллейная, 1

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 649

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Троллейная – ул. Плахотного, 2б

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 650

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Широкая – ул. Троллейная, 1 а (ост. «Вокзал Новосибирск – Западный»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 651

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Немировича – Данченко, 165

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 652

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Троллейная, 36 –ул. Степная

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 653

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Станционная, 6

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 12,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 48000 руб.

Цена договора 191832,88 руб.

Лот № 654

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Толмачевское шоссе – ул. Хилокская (на стороне железной дороги)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 12000 руб.

Цена договора 47958,22 руб.

Лот № 655

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Толмачевское шоссе – ул. Хилокская (на стороне железной дороги)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 1

Размер задатка 12000 руб.

Цена договора 47958,22 руб.

Лот № 656

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Троллейная, 130/1 (ост. «Автокомбинат»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 657

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Толмачевское шоссе – ул. Хилокская (кольцо)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 36000 руб.

Цена договора 143874,66 руб.

Лот № 658

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Толмачевское шоссе (на разделительном островке, перед ул. Хилокская)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 659

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Троллейная (ост. «Юга-Западный ж/м»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 660

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Октябрьский мост, 100 м. от пешех. спуска на пляж

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 661

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Димитровский мост

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 662

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Димитровский мост

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 663

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Станиславского, 10

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 664

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Димитровский мост

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 665

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения пл. Лыщинского (спуск на Центральный пляж) – ул. Блюхера

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 666

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Толмачевское шоссе (разделительный островок, ближе к «Толмачево»)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 667

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Толмачевское шоссе (разделительный островок, со стороны ул. Хилокская)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 668

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 57, 30 м. от ул. Крылова

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 46900 руб.

Цена договора 187336,8 руб.

Лот № 669

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 186

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 46900 руб.

Цена договора 187336,8 руб.

Лот № 670

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Новогодняя — ул. Ватутина, 37

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 671

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фрунзе – ул. Каменская (у ЦПКиО, 20 м. от ул. Каменская)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 672

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Фрунзе – ул. Мичурина

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 30000 руб.

Цена договора 119895, 55 руб.

Лот № 673

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Кирова, 103

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 674

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Гусинобродское шоссе – ул. Есенина, 65 стр.

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 2

Размер задатка 24000 руб.

Цена договора 95916,44 руб.

Лот № 675

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 22- ул. Коммунистическая

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 0,9 × 1,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 2600 руб.

Цена договора 10276,76 руб.

Лот № 676

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения Красный проспект, 23 (Первомайский сквер)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 5,0 × 12,0 м.

Количество сторон 3

Размер задатка 107100 руб.

Цена договора 428198,4 руб.

Лот № 677

Средство рекламная конструкция

Адрес размещения ул. Нарымская – ул. Челюскинцев, 21 (Цирк)

Место размещения участок улично – дорожной сети

Размеры 3,0 × 6,0 м.

Количество сторон 4

Размер задатка 37500 руб.

Цена договора 149869,44 руб.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса:

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по адресу г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:

1. Заявка на участие в конкурсе;

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя);

3. Платежный документ о внесении задатка;

4. Доверенность;

5. Конкурсное предложение в запечатанном конверте;

6. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержащий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических параметрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции в предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих рекламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с привязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов (знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием расстояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых на зданиях, строениях, сооружениях);

7. Заключение специализированной организации о соответствии проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;

8. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претендента).

Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок с 20.04.2017 по 19.05.2017.

Реквизиты для перечисления задатка

Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)

ИНН 5407216531

КПП 540701001

Счет получателя: 40302810100045000002

Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск

БИК банка 045004001

КБК 73000000000000000180

ОКТМО 50701000

Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 18 %). Размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 336 рублей. По результатам конкурса размер базового тарифа может быть увеличен.

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за двенадцать месяцев.

Условия договора, заключаемого по результатам конкурса, изложены в Приложении 5 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета от 25.10.2006 № 372.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508, с даты опубликования извещения по 19 мая 2017 года понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.

Определение победителя осуществляется на основании следующих критериев:

а) цена договора (значимость критерия – 60 %);

б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной конструкции (значимость критерия – 20 %);

в) праздничное оформление (значимость критерия – 20 %).

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкурса и оформления протокола.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Для проведения ОТКРЫТОГО конкурса

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности

г. Новосибирск, 2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

Проведение конкурса регламентируется Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Правилами распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске (приняты решением городского Совета от 25.10.2006 № 372), иными нормативными правовыми актами.

1.2. Организатор конкурса

Организатором конкурса является муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр наружной рекламы».

1.3. Предмет конкурса

Предметом конкурса является право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (перечень рекламных мест содержится в извещении о проведении конкурса).

1.4. Минимальная (начальная) цена договора

Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 18 %). Размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 336 рублей. По результатам проведения конкурса размер базового тарифа может быть увеличен.

1.5. Требования к претендентам на участие в конкурсе

1.5.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, предоставивший организатору конкурса необходимый пакет документов.

1.6. Расходы на участие в конкурсе

Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

1.7. Право на ознакомление с положениями конкурсной документации

1.7.1. Организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

1.7.2. Предоставление конкурсной документации до опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса не допускается.

1.8. Внесение изменений в конкурсную документацию

1.8.1. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника конкурса вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

1.8.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещаются организатором конкурса на сайте www.novo-sibirsk.ru.

1.8.3. Претенденты на участие в конкурсе самостоятельно отслеживают изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещенные на сайте www.novo-sibirsk.ru и опубликованные в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».

1.8.4. Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если участник конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

1.9. Разъяснение положений конкурсной документации

1.9.1. Участник конкурса вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации в письменной форме любым доступным способом.

1.9.2. В течение пяти рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса направляет разъяснения положений конкурсной документации в адрес участника конкурса.

2. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. ПОДАЧА И ПРИЕМ ЗАЯВОК

2.1. Форма заявки на участие в конкурсе

Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме (Приложение 1).

2.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

2.2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

2.2.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с действующим законодательством и международными договорами Российской Федерации.

2.3. Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в конкурсе

2.3.1. К заявке должны быть приложены следующие документы:

— копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридического лица), копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);

— платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном размере (в случае, если претендент намерен приобрести несколько предметов конкурса, то задаток оплачивается по каждому). Задаток, округленный в большую сторону до сотен, за каждое рекламное место устанавливается в размере минимальной цены договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции за трехмесячный период.

— доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени претендента при подаче заявки;

— конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;

— проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержащий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических параметрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции в предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих рекламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с привязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов (знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием расстояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых на зданиях, строениях, сооружениях);

— заключение специализированной организации о соответствии проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;

— документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претендента).

К заявке также прилагается подписанная претендентом опись (в двух экземплярах) (Приложение 2) представленных им документов, один экземпляр которой остается у претендента с отметкой работника организатора конкурса о принятии документов.

2.3.2. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

2.3.3. Непредставление необходимых документов в составе заявки является основанием отказа в регистрации заявки на участие в конкурсе.

2.4. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

2.4.1. Все документы, представленные участниками конкурса, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4.2. Заявка подается в четко напечатанном виде. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

2.5. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

2.5.1. Заявка претендента регистрируется работником организатора конкурса в журнале регистрации заявок с указанием в нем даты и времени подачи заявки, а также номера, присвоенного ей в журнале регистрации заявок.

2.5.2. При принятии заявки с прилагаемыми к ней документами проверяется их комплектность, соответствие требованиям пункта 2.3, действующего законодательства.

2.5.3. Претенденту отказывается в участии в конкурсе (в регистрации заявки) в следующих случаях:

а) истечение срока приема заявок;

б) к заявке не приложены документы, представление которых требуется в соответствии с настоящей конкурсной документацией.

2.5.4. Заявитель имеет право отозвать поданную заявку до окончания срока регистрации заявок, в письменной форме уведомив об этом организатора конкурса. Отзыв заявки регистрируется в журнале. Заявителю возвращается пакет поданных им документов и внесенный задаток в течение 5 рабочих дней со дня поступления отзыва к организатору конкурса.

2.5.5. Организатор конкурса принимает меры по обеспечению сохранности представленных заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных документов.

2.5.6. По окончании срока приема заявок организатор конкурса передает поступившие материалы на комиссию по проведению конкурса.

2.5.7. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

2.5.8. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16, каб. 508.

В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов одним претендентом на участие в конкурсе, каждая заявка на участие в конкурсе подается участником конкурса в отдельности с учетом требований, указанных настоящей конкурсной документацией.

3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. В день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении открытого конкурса, комиссия по проведению конкурса на открытом заседании вскрывает запечатанные конверты с предложениями участников конкурса.

3.2. Перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия проверяет целостность указанных конвертов, что фиксируется в протоколе о результатах конкурса.

3.3. При вскрытии конвертов и оглашении предложений могут присутствовать все участники конкурса или их представители, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность, а также с согласия конкурсной комиссии — представители средств массовой информации.

3.4. Комиссия по проведению конкурса оценивает предложения участников конкурса на основании критериев, определенных конкурсной документацией.

3.5. В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за двенадцать месяцев.

Цена договора рассчитывается по формуле согласно Приложению 7 Правил распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске.

3.6. Цена должна быть указана цифрами и прописью, при этом, если цифрой и прописью указаны разные цены, конкурсная комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.

3.7. Предложения, содержащие цену ниже начальной, не рассматриваются.

3.8. В случае наличия неточностей или арифметических ошибок в заявках участников конкурса, конкурсная комиссия вправе принять одно из двух решений: не допускать соответствующего участника конкурса к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией, либо допустить соответствующего участника конкурса к участию в конкурсе, если сочтет, что данные недостатки не влияют на существо конкурсных предложений или они могут быть исправлены присутствующим на заседании уполномоченным представителем соответствующего участника конкурса.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Оценка и сопоставление конкурсных предложений осуществляется комиссией по проведению конкурса в целях выявления лучших условий в соответствии с критериями, установленными конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих критериев:

а) цена договора;

б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной конструкции;

в) праздничное оформление.

4.2. Значимость критериев распределяется следующим образом:

а) цена договора – 60%;

б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной конструкции (при оценке критерия учитывается: озеленение (посадка газона, деревьев); асфальтирование, мощению тротуарной плиткой; проведение уборки территории, прилегающей к рекламной конструкции; очищение конструктивных элементов рекламной конструкции от загрязнений; установка урн, скамеек, вазонов) – 20 %;

в) праздничное оформление (при оценке критерия учитывается количество дней в году безвозмездного размещения социальной рекламы и символики праздничного оформления города (поздравление жителей города к праздничным датам, размещения праздничной символики) – 20 %.

4.3. По каждому критерию каждым членом конкурсной комиссии сопоставляются конкурсные предложения относительно других конкурсных предложений по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий, а частности:

а) Расчет баллов по критерию «Цена договора» производится по формуле:

ЦБ = Ц / Ц maх × 100,

где ЦБ — количество баллов по критерию;

Ц — предложение по цене участника конкурса, конкурсное предложение которого оценивается;

Цmax — максимальное предложение по цене участников конкурса.

б) Порядок оценки по критерию «Архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной конструкции».

Расчет баллов по критерию производится путем суммирования показателей критерия.

Показатели критерия:

Озеленение территории (посадка газона, деревьев), прилегающей к рекламной конструкции

20 баллов

Асфальтирование (мощение тротуарной плиткой) территории, прилегающей к рекламной конструкции

20 баллов

Проведение уборки территории, прилегающей к рекламной конструкции

20 баллов

Очищение конструктивных элементов рекламной конструкции от загрязнений

20 баллов

Оборудование урнами, скамейками, вазонами

20 баллов

в) Порядок оценки по критерию «праздничное оформление»:

Расчет баллов по критерию производится путем суммирования показателей критерия.

Показатели критерия:

Количество дней в году безвозмездного размещения социальной рекламы

Количество дней в году безвозмездного размещения символики праздничного оформления города (поздравление жителей города к праздничным датам, размещения праздничной символики)

После суммирования показателей критерия, оценка по критерию производится по формуле:

ПБ = П / П maх × 100,

где ПБ — количество баллов по критерию;

П — сумма количества дней в году безвозмездного размещения социальной рекламы и символики праздничного оформления города участника конкурса, конкурсное предложение которого оценивается;

Пmax — предложение по максимальному количеству дней в году безвозмездного размещения социальной рекламы и символики праздничного оформления города участников конкурса.

4.4. Оценка критериев по архитектурно-художественному оформлению места размещения рекламной конструкции и благоустройству территории, праздничному оформлению осуществляется с учетом целесообразности проведения мероприятий по архитектурно-художественному оформлению, благоустройству и праздничному оформлению относительно местоположения рекламной конструкции, градостроительной ситуации, времени года.

4.5. Рейтинг каждого конкурсного приложения по критериям определяется как произведение количества баллов, присвоенного каждому конкурсному приложению по соответствующему критерию и коэффициента значимости соответствующего критерия (значимость критерия, деленная на 100).

4.6. Итоговый рейтинг каждого конкурсного предложения определяется по формуле:

R = RЦ + RА+ RП,

где R — итоговый рейтинг;

RЦ — рейтинг по критерию «цена договора»;

RА — рейтинг по критерию «архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной конструкции»;

RП — рейтинг по критерию «праздничное оформление».

4.7. Участник конкурса, набравший наибольшее количество процентов признается победителем конкурса.

4.8. После проведения оценки конкурсных предложений результаты конкурса оформляются протоколом комиссии по проведению конкурса, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии по проведению конкурса.

4.9. Член комиссии, не согласившийся с решением комиссии, имеет право приложить к протоколу свое особое мнение в письменной форме.

4.10. Участники конкурса вправе по собственной инициативе разъяснить конкурсной комиссии положения, предоставленных ими документов и заявок на участие в конкурсе. Предоставленные участниками конкурса разъяснения вносятся в протокол.

4.11. В течение пяти рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не ставшим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки по соответствующим конкурсным позициям.

Победителю конкурса по соответствующей конкурсной позиции задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.

Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса отказался от подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, либо не выполнил условия договора.

4.12. Конкурс по каждому выставленному предмету конкурса признается несостоявшимися в случае, если:

а) в конкурсе участвовало менее 2 участников;

б) невозможно определить победителя по ранее заявленным предложениям по причине выставления равных заявок;

в) в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не соответствует конкурсным условиям;

г) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

4.13. Организатор конкурса в случае признания конкурса несостоявшимися вправе объявить о повторном проведении конкурса, при этом могут быть изменены его условия.

4.14. Результаты конкурса публикуются организатором конкурса в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещаются на официальном сайте города Новосибирска в сети «Интернет».

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. После получения протокола организатор конкурса, если иное не предусмотрено действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Новосибирска, направляет победителю конкурса проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции для заключения в установленном порядке.

Договор подписывается сторонами не позднее 14 дней после завершения конкурса и оформления протокола, но не позднее двух месяцев со дня приема необходимых документов.

5.2. Договор подписывается победителем конкурса в 3-дневный срок со дня его получения.

5.3. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое является единственным участником конкурса, при условии, что конкурсное предложение данного лица соответствует конкурсным условиям.

5.4. Победитель конкурса, внесший плату по договору, вправе приступить к монтажу рекламной конструкции после оформления в установленном порядке разрешения.

5.5. В случае если победитель конкурса отказался от заключения договора, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее количество процентов по итогам проведения конкурса.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Действия (бездействия) организатора конкурса, конкурсной комиссии, участника конкурса могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с заключением договора путем проведения конкурса участники конкурса, организатор конкурса, конкурсная комиссия предпринимают меры для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим процессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение 1

Директору

Полное юридическое название организации Банковские реквизиты Юридический и фактический адрес Ф. И. О. руководителя телефон/ факс, адрес электронной почты Ф. И. О. представителя организации Исходящий № письма

МКУ «Городской центр наружной

рекламы»

В. Н. Бабинову

1.

З А Я В КА

на участие в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска

Дата ____________________________

______________________________________________ зарегистрирован _____________ 199_ г

(полное наименование заявителя).

___________________________________________, о чем выдано свидетельство No. _______,

(орган, зарегистрировавший предприятие)

заявляет о своем намерении принять «___» _________ 2017 года участие в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, на следующее рекламное место:

Лот №

Средство (вывеска, указатель, световой короб, щит и т. д.);

Адрес размещения (улица, ближайший № дома, район);

Место размещения (отдельно стоящий, фасад, здания, световая опора и т. д.);

Размеры (в метрах);

Количество сторон (односторонний, двусторонний и т. д.);

Освещенность (внешняя, внутренняя и т.д.).

Срок размещения

С Правилами проведения конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска и текстом договора ознакомлен и согласен.

В случае признания победителем конкурса:

1. обязуюсь подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска в сроки, предусмотренные Правилами проведения конкурса;

2.обязуюсь в течение 10 дней с момента объявления результатов конкурса предоставить все необходимые недостающие документы для выдачи разрешения на установку рекламной конструкции (платежное поручение об уплате государственной пошлины и пр.);

3. прошу сумму задатка зачесть в счет оплаты договора (в том числе 18 % НДС).

Заявитель гарантирует достоверность сведений, указанных в настоящей Заявке и прилагаемых к ней документах.

Руководитель ___________________________

(подпись, печать)

Приложение 2

1. Опись документов (заполняется в 2-х экземплярах участником конкурса)

Участник конкурса___________________________________________________, в лице

(наименование организации; фамилия, имя, отчество лица)

руководителя (представителя по доверенности)_______________________________________

________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспортные данные: серия________номер_____________кем выдан______________________

______________________________________________дата выдачи_______________________,

настоящим подтверждаю, что предоставил в муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр наружной рекламы» документы на участие в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, согласно перечню указанному ниже:

1. Заявка на участие в конкурсе;

2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя);

3. Платежный документ о внесении задатка;

4. Доверенность;

5. Конкурсное предложение в запечатанном конверте;

6. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержащий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических параметрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции в предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих рекламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с привязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов (знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием расстояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых на зданиях, строениях, сооружениях);

7. Заключение специализированной организации о соответствии проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;

8. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претендента).

Участник конкурса

(представитель по доверенности) м.п. _______________ (_________________)

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»