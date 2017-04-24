Как изменить город одной акцией?

Субботник в Кировке жители начали в 8 утра, мэр Анатолий Локоть посадил дерево, а житель Калининского района решил облагородить аллею «Молодежная».



Сложный зимний период внес свои коррективы в работу Новосибирска. Как только растаял снег, город покрылся листвой и мусором, который не успели убрать службы из-за ранних снегопадов. В результате субботник стал жизненно необходимой акцией, на которую пригласили каждого.

Масштабная уборка началась с 8 утра. Жители Кировского района выходили на придомовые территории, чтобы своим примером привлечь соседей к совместному труду и успеть до жаркого, по-настоящему летнего дня. Через два часа работы начались на бульваре Зорге, сквере Союза Кировчан, на аллее «Молодежная» и пространства территориальных общественных самоуправлений. Инициативу проявил магазин «Магнит», сотрудники которого вышли на уборку общественных территорий, а не только принадлежащих компании.

Активистов учебных учреждений приветствовали депутат Законодательного собрания Евгений Подгорный и глава администрации Кировского района Андрей Гончаров. Они поблагодарили участников за неравнодушие и пожелали успехов в труде.

Аллея «Молодежная» также собрала школьников, студентов и общественников. Кировчане трудились более 4 часов с коротким перерывом на обед. Показательным примером стал Андрей Шкурко, житель Калининского района. Он приехал к началу субботника, чтобы помочь в наведении порядка на прогулочной артерии микрорайона. «Мне просто нравится гулять по этой аллее», ― поделился Андрей. Он также хотел привезти свою подругу, но она осталась готовиться к сдаче диплома.

Жилищный комплекс «Матрешкин двор» организовал для жителей настоящий праздник с проведением квеста. Прохождение этапов сочеталось с уборкой территории и нахождения 7 сундуков с кладом: так все участники получили призы за участие. Субботник в этом месте города поддержал Анатолий Локоть, мэр Новосибирска. Он присоединился к инициативе компании-застройщика и управляющей компании высадить крупномеры сирени, клены, сосны и рябины. Мэр помог высадить первые деревья одной из зеленых аллей.

ТОСы не отставали от всего города. ТОС «Кожевниковский» облагородил подъезды, проредил живую изгородь и, конечно, очистил придомовые территории. Как и в других ТОСах, жители насладились общением не только во время работы, но и во время чаепитий.

Субботник был поддержан мэрией города Новосибирска, администрацией Кировского района, депутатским корпусом, управляющими компаниями.

Благодарим всех за активное участие! Полный фотоотчет можно посмотреть по ссылке.

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Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»