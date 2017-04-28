Как уберечь ребенка от падения из окна?

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска напоминает горожанам о необходимости внимательного отношения к безопасности детей дома.

Ежегодно отмечается рост несчастных случаев, которые связаны с выпадением маленьких детей из окон. По печальной статистике чаще всего из окон выпадают дети в возрасте от года и до 5-6 лет. Родителям необходимо быть более бдительными и следить за детьми в квартирах, не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами.

С наступлением весны родителям необходимо внимательнее отнестись к безопасности ребенка дома — окна квартиры могут нести реальную угрозу жизни ребенка. Дети не испытывают страх высоты и беспечно выглядывают из окон, рассматривая окружающий мир.

Характерным фактором является то, что во время несчастных случаев родители находятся дома и оставляют своих детей без присмотра в одной из комнат квартиры при открытых окнах, полагаясь на защиту окна москитной сеткой, конструкция которой не является прочной.

Защита окон необходима в каждом доме, где есть малолетние дети, настаивают специалисты. Никогда не стоит рассчитывать на москитную сетку как на безопасное средство. Сетка не только не защищает, но и провоцирует опираться на нее: ребенку кажется, что сетка так же надежна, как и стекло.

Сегодня в целях обеспечения детской безопасности можно оборудовать окна такими специальными приспособлениями как: детский замок на створку, ручка с ключом, автоматический кнопочный блокиратор, щелевой проветриватель и др.

Кроме того, чтобы оградить ребенка от опасности, можно снять ручки с окон и вставлять их только по мере необходимости. Также можно установить в зоне подоконника небольшой вертикальный ограничитель, который не даст ребенку открыть окно полностью, или повесить цепочку, одну часть которой прикрепить к распашной створке, а другую — к раме окна. Деревянные окна с форточками следует закрепить для предотвращения открытия нижней части, а открывать лишь форточку.

Однако родителям следует помнить, что никакие приспособления полностью не заменят родительского внимания, нельзя оставлять детей без присмотра.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»