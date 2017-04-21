Кировчан приглашают на массовую зарядку

Летний физкультурный сезон открывается уже в это воскресенье!

Профессиональные инструкторы проведут комплекс оздоровительных упражнений в 12:00 на территории Затулинского парка аттракционов, расположенного у кинотеатра «Рассвет» (ул. Зорге 47/2). На зарядку приглашены глава администрации Кировского района Андрей Гончаров, депутаты Совета депутатов города Александр Бестужев и Дмитрий Колпаков.

Показать свои спортивные навыки можно и на других площадках города. Так, например, возле главной сцены ПКиО «Центральный» до 12:00 все желающие смогут посостязаться в армрестлинге, попробовать свои силы в выполнении нормативов ГТО, узнать, как заработать знаки отличия в нашем городе.

В это время молодежь и ветераны обещают устроить зажигательное шоу на сцене: выступят коллективы по спортивной аэробике, спортивным танцам, рок-н-роллу, акробатике, хип-хопу, брейк-дансу, чирспорту и чирлидингу, а также оздоровительная группа «Спортивный город». «Зарядка для всех» в Центральном парке начнется в 13:00.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»