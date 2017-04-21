Команда администрации заняла III место по плаванию

Соревнования состоялись в рамках XXIII Спартакиады среди команд администраций районов, округа и мэрии Новосибирска.



В соревнованиях по плаванию 20 апреля приняли участие девять команд: районные администрации, Центральный округ и мэрия города. Каждый член команды преодолевал дистанцию в 50 метров в бассейне «Нептун».

Капитаном команды администрации Кировского района выступил глава района Андрей Гончаров, вместе с ним за пьедестал почета соревновались начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Роман Скурихин, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Геннадий Котровский, начальник хозяйственного отдела Валерий Манжосов и заместитель отдела по делам молодежи, культуры и спорта Юлия Эпп.

Командные и личные места определялись по наибольшей сумме очков по таблице «Мастерс». По итогам соревнований команда администрации Кировки заняла III место. Ее обогнала мэрия и Калининский район (I и II места).

Справка:

Спартакиады проводятся с января по декабрь на спортивных сооружениях города. В программу включены соревнования по 11 видам спорта: лыжные гонки, дартс, плавание, стрельба, мини-футбол, боулинг, волейбол, бильярд, теннис, пейнтбол и флорбол.

При подготовке новости использованы данные

управления физической культуры и спорта мэрии

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Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»