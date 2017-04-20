Куда обратиться в Кировском районе, если укусил клещ

По данным отдела управления организации медицинской помощи Кировского района, в области сохраняется риск заболевания клещевыми инфекциями. В 2017 году сезон начался рано, при появлении первых проталин. Рассказываем, в какие учреждения можно обратиться, если вы или ваши близкие пострадали от укуса клеща.

Прием детей и подростков

В Детской городской клинической больнице №1 (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 36), кабинет №8 снимут клеща, проведут серопрофилактику (8:00-20:00) с постановкой гаммаглобулина в процедурном кабинете в будни и в выходные (8:00-15:00). Телефоны: 314-45-87, 314-65-62.

Детей примут круглосуточно в приемном покое больницы по адресу ул. Вертковская, 3 в корпусе «Мать и дитя» (телефон: 314-67-70). Дальнейшее наблюдение в поликлиниках по месту жительства: №13 (каб. 213, 8:00-20:00,тел. 317-29-40), №22 (каб. 230, 8:00-20:00, тел. 342-29-40).

Прием взрослых

Помощь окажут в поликлиниках №13, 21, 22. Серопрофилактика, исследование клеща проводится по дополнительному медицинскому страхованию на хозрасчетной основе в Городской инфекционной клинической больнице №1 (ул. Ольги Жилиной, 90а) и Центре гигиены и эпидемиологии в НСО.



Госпитализация

Детей до 14 лет в Детской городской клинической больнице №3, несовершеннолетних 15-17 лет и взрослых – в Городской инфекционной клинической больнице №1.

Инструкцию о том, что делать при укусе клеща читайте здесь.

Будьте здоровы и осмотрительны, дорогие кировчане!

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Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»