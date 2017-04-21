Лучшие предприятия Новосибирской области получили награды Международного конкурса «ГЕММА»

Церемония награждения победителей финала Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» в пятнадцатый раз состоялась в Правительстве Новосибирской области 21 апреля. Награды получили около 20 предприятий Новосибирской области – производители наиболее качественных товаров и услуг в 2016 году.

Открывая торжественную церемонию награждения, заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Вадим Васильев отметил, что конкурс был основан как общественная инициатива, направленная на развитие качества товаров и услуг, производимых предпринимателями на территории Российской Федерации. «Конкурс «ГЕММА» – это первый общественный проект, направленный на выявление конкурентоспособных и перспективных предприятий посредством проведения независимой оценки», – отметил Вадим Васильев.

Целью конкурса является создание условий для стимулирования бизнеса к повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг, взаимообмена передовыми технологиями, развитие и укрепление торгово-экономического взаимодействия стран и регионов, содействие товарной интеграции и продвижению качественной продукции, услуг и технологий и пр.

Всего на XV юбилейной торжественной церемонии награждения лауреатов конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» были объявлены имена компаний из 49 регионов России, получивших награды и почетные свидетельства. В России участие в конкурсе приняли около 500 предприятий из 49 регионов, входящих в состав Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского и Южного федеральных округов, а также организации из 64 стран мира.

Для справки

Международный конкурс «Лучшие товары и услуги – «ГЕММА» осуществляет работу с 2002 года на территории 64 стран мира. В экспертной оценке качества принимают участие только профессионалы, имеющие аккредитацию и лицензии государственного образца. Состав экспертной комиссии формируется из ведущих специалистов и экспертов разных сфер деятельности. Проект направлен на выявление конкурентоспособных и перспективных предприятий, посредством проведения независимой экспертной оценки качества производимых ими товаров и услуг, а также дальнейшего продвижения интересов этих компаний в России и за её пределами.

С полным списком победителей можно ознакомиться на проекта.

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»