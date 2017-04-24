Мэр Локоть: «Городам-миллионникам необходимо стабильное финансирование»

Развивать и поддерживать городское хозяйство муниципалитеты должны за свои собственные деньги. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая на Красноярском экономическом форуме.

Новосибирск сегодня участвует в трех федеральных программах — «Безопасные и качественные дороги», программа благоустройства и программа строительства школ, которые совпадает с определенными в городе приоритетами — развитие зеленых зон, транспортной инфраструктуры и социальной сферы, рассказал Анатолий Локоть участникам форума. Все они были обсуждены на городских дискуссионных площадках, одобрены и поддержаны общественностью.

«То, что мы вошли в соответствующие федеральные программы — это, здорово. Но, что такое федеральная программа? Это очень нужный инструмент, который помогает в штурмовом режиме решать накопившиеся проблемы. Мы все сделаем — построим новые дороги, отремонтируем и приведем в нужное качество дворовые территории. Но дальше наступает период эксплуатации, а на это у нас опять нет стабильных финансовых источников. То есть мы вынуждены будем ждать следующей программы. Но развивать города-миллионники, такие как Новосибирск, Красноярск, Омск от одной федеральной программы до другой нельзя. Это не гибкий инструмент. Нам нужна самостоятельность, подкрепленная деньгами», поделился своими соображениями Анатолий Локоть.

По мнению главы Новосибирска, настал момент, когда местному самоуправлению надо подумать и федеральным законодательством увеличить долю собираемых на территории городов налогов, которые должны остаться в муниципалитетах. Это позволит работать за свои ресурсы, а не от программы до программы. Возможно, предусмотреть долю муниципалитетов в налоге на прибыль, считает Локоть.

Еще один важный возможный финансовый источник — штрафы за нарушение ПДД, которые все уходят в бюджет субъекта федерации, а их можно было бы направить на содержание дорожного хозяйства. Так же можно поступать со штрафами нарушителей, которые портят зеленые зоны, созданные за федеральные деньги. Пока такой возможности нет, обратил внимание собравшихся Анатолий Локоть.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»