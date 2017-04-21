Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравляет жителей города с Праздником Весны и Труда

Уважаемые новосибирцы! Друзья! Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Первомай любим всеми поколениями россиян, и по праву считается народным. Для людей старшего возраста этот день по-прежнему символизирует трудовое единение, для молодежи — позитивные перемены и надежду на будущее.

Ценности, которые провозглашает Первомай, актуальны во все времена. Труд всегда был и остается источником благополучия и развития. Нет благородней цели, чем трудиться на благо своей семьи, города и страны.

Сибиряки знают цену труду и всегда с огромным уважением относятся к профессионалам, мастерам своего дела. Благодаря энергии новосибирцев, их активности и таланту наш город растет, развивается и уверенно смотрит в будущее. Сегодня Новосибирск — город с большим промышленным и научным потенциалом, и это, безусловно, заслуга каждого жителя города, кто ежедневно на своем рабочем месте вносит свой вклад в процветание родного города, и профсоюзных организаций, которые активно отстаивают права труженников.

Первомай — прекрасный повод сказать слова благодарности всем, кто работает на благо города и его жителей, кто неравнодушен к тому, каким Новосибирск будет завтра. Я сердечно благодарю старшее поколение новосибирцев, в первую очередь ветеранов, которые своим честным трудом создавали экономический фундамент нашего города.

Дорогие земляки! От всей души желаю Вам, чтобы ваша работа всегда приносила радость, обеспечивала достойную жизнь вам и вашим семьям. Пусть этот славный праздник придаст вам оптимизма, веры в собственные силы, служит стимулом дальнейшего развития и преуспевания.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»