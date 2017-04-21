Новосибирцев приглашают принять участие в конкурсе социальной рекламы

Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд», приуроченный к Году экологии, стартовал в России в восьмой раз. Заявки на участие и конкурсные работы будут приниматься до 29 сентября.

Как сообщает министерство региональной политики Новосибирской области, целями конкурса является привлечение внимания молодежи к социально значимым проблемам общества, воспитание социальной ответственности и активной гражданской позиции, а также предоставление «социального лифта» для неравнодушной и творческой молодежи. В конкурсе могут принять участие молодые люди от 14 до 30 лет.

Для участия необходимо подготовить рекламный материал социального характера по одной или нескольким из установленных номинаций и тем и загрузить его на сайт . Победители будут определяться по двум номинациям – «Социальный плакат» и «Социальный видеоролик».

Более подробную информацию и условия участия можно найти в о проведении конкурса.

Для справки

Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд» – это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. За восемь лет реализации проекта в адрес дирекции поступило около 38 тысяч работ из 85 регионов страны. Федеральной дирекцией конкурса выступает Межрегиональный общественный фонд содействия реализации программ, направленных на поддержку молодежи «Мир молодежи». Конкурс проходит при поддержке Государственной Думы Федерального Собрания РФ и Министерства образования и науки РФ. В этом году конкурс проводится при содействии Министерства природных ресурсов и экологии РФ.



Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»