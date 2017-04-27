Новосибирцы примут участие в экологическом субботнике

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Экологический субботник пройдет в Дендрологическом парке г. Новосибирска 29 апреля по инициативе НООО «Социальное партнерство» и при поддержке Правительства Новосибирской области. В мероприятии примут участие представители общественных организаций, областных исполнительных органов государственной власти, Правительства Новосибирской области.

Участники массового субботника будут проводить санитарную очистку территории, уборку мусора, прошлогодней листвы и пр. Весенний трудовой субботник, проводимый в регионе в Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий, станет уже вторым в 2017 году, первый прошел 22 апреля.

Субботник пройдет на территории новосибирского дендропарка, который считается природной достопримечательностью и имеет статус памятника природы областного значения.

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»

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