Новосибирцы примут участие в экологическом субботнике

Экологический субботник пройдет в Дендрологическом парке г. Новосибирска 29 апреля по инициативе НООО «Социальное партнерство» и при поддержке Правительства Новосибирской области. В мероприятии примут участие представители общественных организаций, областных исполнительных органов государственной власти, Правительства Новосибирской области.

Участники массового субботника будут проводить санитарную очистку территории, уборку мусора, прошлогодней листвы и пр. Весенний трудовой субботник, проводимый в регионе в Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий, станет уже вторым в 2017 году, первый прошел 22 апреля.

Субботник пройдет на территории новосибирского дендропарка, который считается природной достопримечательностью и имеет статус памятника природы областного значения.

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»