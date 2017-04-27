Новосибирцы стали чаще обращаться в региональный Фонд ЖКХ за информацией о проведении капремонта

В Новосибирской области повысился уровень сбора взносов на капремонт. За первый квартал 2017 года уровень сбора взносов на капремонт на счете регионального оператора Новосибирской области составил 102,6%, что на 2% больше уровня сборов за аналогичный период 2016 года.

Как отмечает исполнительный директор Фонда ЖКХ – регионального оператора по капитальному ремонту в Новосибирской области Татьяна Кожевникова, наряду с увеличением темпов роста собираемости взносов на капремонт наблюдается уменьшение количества жалоб жителей на нарушения процедуры сбора средств. «В целом за 2016 год уровень сбора на счете регионального оператора Новосибирской области составил 93,4%, – подчеркнула Татьяна Кожевникова. – Нужно отметить, что процедура начислений взносов на капитальный ремонт в настоящее время вызывает у граждан всё меньше вопросов, сегодня практически не поступает обращений о законности начисления взносов. Чаще люди стали обращаться для получения информации о сроках капитального ремонта, порядке проведения и приемки выполненных работ, применении энергосберегающих материалов, сумме накопленных средств по дому и иным подобным вопросам».

Для консультаций в Фонде ЖКХ Новосибирской области организован ежедневный прием собственников, а также работа по телефону:

— абонентский отдел: 8 (383) 383-20-30 (время работы: понедельник-четверг с 08:00 до 19:00, пятница с 08:00 до 18:00);

— отдел организации капитального ремонта: 8 (383) 204-90-18 (время работы: понедельник-четверг с 08:00 до 17:15, пятница с 08:00 до 16:00;

— горячая линия 8 (383) 204-90-11 (время работы: среда с 14:00 до 17:00).



Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»