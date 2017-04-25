Новосибирская область полностью готова к проведению весенне-полевых работ

У аграриев региона есть все предпосылки для организованного и качественного проведения посевной кампании. Губернатор Владимир Городецкий сообщил новосибирским журналистам о готовности АПК Новосибирской области к весенне-полевым работам. Встреча главы области с представителями СМИ прошла 25 апреля в Правительстве региона.

На прошлой неделе в Новосибирской области начались весенне-полевые работы. «Уже 37% сельхозпредприятий региона начали работы по сохранению влаги и подготовке почвы», – отметил Губернатор. От качества и своевременности выполнения данных работ зависит выровненность будущих всходов, и, как следствие, урожайность. Посевные работы должны начаться уже в первых числах мая.

Всего сельхозпредприятиям области предстоит выполнить работы по боронованию на площади 1,7 млн га. Для проведения работ будет задействовано около 2,5 тысяч единиц техники. Боронование традиционно проводится перед посевной и направлено

Посевная площадь в этом году останется на уровне прошлого года и составит 2,3 млн га. Из них площадь ярового сева составит 1,9 млн га. Под посев требуется 311,2 тыс тонн семян зерновых и зернобобовых культур, на данный момент к посевной подготовлено 314,6 тыс. тонн семян. По состоянию на 15 апреля кондиционность семян составляет 95,4%. «Это выше чем в прошлом году почти на пять процентов. Работы по доведению семян до посевных кондиций продолжаются», – отметил Владимир Городецкий.

В этом году для замены и обновления сортов сельхозпроизводители области приобретут 11,6 тысяч тонн элитных семян новых высокопродуктивных сортов. По состоянию на 19 апреля приобретено 8,4 тысяч тонн семян высоких репродукций (72,5% от плана), 659,2 тонны кукурузы (60,9%). Также приобретено 34,7 тысячи тонн минеральных удобрений (71,9% от необходимого объёма).

Лучше всего заготовка минеральных удобрений идёт в Краснозерском районе, там план выполнен почти на сто процентов — составляет 98,4% от запланированного; в Коченёвском — 92,8% и Ордынском — 87%.

«Сельскохозяйственная техника готова на 91%», – отметил глава области. Всего в весенне-полевых работах будет задействовано 8,7 тыс тракторов, 4,3 тыс грузовых автомобилей, 712 современных высокопроизводительных посевных комплексов. Ремонтное производство обеспечено высококвалифицированными кадрами и всеми необходимыми материально-техническими ресурсами.

Для проведения весенне-полевых работ сельхозпроизводителям необходимо закупить 32,6 тысячи тонн горюче-смазочных материалов. По состоянию на 17 апреля заготовлено 15,5 тыс тонн дизельного топлива (54,4% от необходимого), 1,8 тыс тонн бензина (68,3% от плана). Полностью обеспечены горюче-смазочными материалами сельхозпроизводители Каргатского района.

«Для своевременного и качественного проведения весенне-полевых работ предусмотрена государственная поддержка в объёме 1,38 млрд. рублей, из которых 726,8 млн рублей — субсидии федерального бюджета и 659,1 — областного» – подчеркнул Губернатор Владимир Городецкий.

Объём предоставления средств господдержки позволяет закрыть более 30% потребности в финансовых ресурсах на проведение комплекса весенне-полевых работ. По состоянию на 1 апреля 2017 года из федерального и областного бюджета на предоставление несвязанной поддержки в области растениеводства уже направлено 498,7 млн рублей.

Кроме этого по состоянию на текущую дату привлечено краткосрочных кредитов в размере 1,47 млрд рублей, в том числе в рамках льготного кредитования — 1,09 млрд рублей. В связи с этим Правительство Новосибирской области приняло решение о выделении дополнительных средств в объеме 100 млн рублей на субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам, привлеченным на проведение весенне-полевых работ.

Источник: официальный сайт «Правительство Новосибирской области»