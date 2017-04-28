ОБЪЯЛЕНИЕ: Дегустации на второй социальной ярмарке

Вторая городская социальная продовольственная ярмарка (ул. Петухова, 69) приглашает горожан принять участие в дегустациях.

3 мая посетителям ярмарки представят:

— сельдь олюторскую слабосоленую и холодного копчения, скумбрию и балык горбуши холодного копчения, пресервы сельди в ассортименте;

— огурцы, помидоры, яблоки, груши.

4 мая — сельдь «Летняя» и «По-домашнему», салаты из морской капусты «Здоровье» и «Застольный», селедочное масло, сазан в маринаде.

5 мая состоится дегустация пресервов из сельди (7 видов), кеты и скумбрии холодного копчения, горбуши горячего копчения, салата из морской капусты с фасолью.

Время дегустаций — с 11.00 до 14.00.

Время работы ярмарки — с 10.00 до 19.00, ежедневно, кроме воскресенья и понедельника.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»