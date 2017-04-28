ОБЪЯВЛЕНИЕ: «День Весны и Труда. Scania»

1 мая с 9.00 до 17.00 на ул. Орджоникидзе от ул. Советской до Красного проспекта и на Октябрьской магистрали от театра «Глобус» до ул. Серебренниковской состоится рекламное мероприятие «День Весны и Труда. Scania».

В связи с проведением мероприятия с 8.30 до 17.00 будет временно прекращено движение транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования.

Проезд будет временно закрыт на следующих участках автомобильных дорог:

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по Октябрьской магистрали на участке от здания Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» до ул. Серебренниковской.

Организатор мероприятия — ООО «СибТракСкан» — при содействии УВД по городу Новосибирску обеспечит общественный порядок и безопасность граждан в месте проведения мероприятия и на прилегающих к нему территориях.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»