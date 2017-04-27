ОБЪЯВЛЕНИЕ: Легкоатлетическая эстафета в Дзержинском районе

Завтра, 28 апреля, на стадионе «Чкаловец» (ул. Республиканская, 12/1) пройдет районная легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Мероприятие организовано в рамках «Эстафеты патриотизма поколений».

В церемонии открытия примут участие глава администрации Дзержинского района Александр Полищук и представители управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска.

Участники эстафеты — учащиеся образовательных учреждений и представители ТОС Дзержинского района (более 200 человек).

Основной целью мероприятия является популяризация легкой атлетики, выявление сильнейших команд и спортсменов для участия в городской юбилейной эстафете, которая традиционно пройдет 9 мая на площади Ленина.

Программа соревнований:

12.30 — сбор и регистрация участников соревнований;

13.30 — парад открытия на стадионе;

14.00 — эстафеты для 1-й, 2-й; 3-й групп;

15.00 — эстафеты для 4-й, 5-й групп.

15.00-15.30 — награждение победителей легкоатлетической эстафеты.

Источник: официальный сайт «Мэрия Новосибирска»